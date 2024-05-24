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中芯晶圓代工 躍全球第3大

編譯易起宇／綜合報導
最新研究報告顯示，以晶圓代工收入計算，中芯國際市占率已成為全球第三大。（路透）
最新研究報告顯示，以晶圓代工收入計算，中芯國際市占率已成為全球第三大。（路透）

最新研究報告顯示，若以營收計算，中國最大晶片製造商中芯國際（SMIC），今年第1季首度晉升為全球第3大晶圓代工廠，超越美國格芯（GlobalFoundries）和台廠聯電。

CNBC報導，研調機構Counterpoint 22日發布報告顯示，中芯上季營收的全球市占率已達到6%，高於去年同期的5%，儘管占比不高，但已僅次於台積電的62%和南韓三星的13%。

該報告說：「由於中國需求開始復甦，中芯財報超乎市場預期，並在2024年第1季首次拿下晶圓代工收入市占率第三名。」中芯生產的晶片用於汽車、智慧手機、電腦和物聯網科技等。

中芯在財報中表示，由於客戶累積晶片庫存，第1季營收達到17.5億美元，年增19.7%，其中逾80%來自中國客戶；第2季營收則預料比第1季成長5%至7%，因需求強勁。

在美國持續遏制中國的科技實力之際，中芯被北京當局視為降低國內半導體業對外國科技依賴的希望。為提高國內生產，北京已提供國內晶片公司人民幣數十億元的補貼。

中芯從2020年起一直受到美國制裁，被限制取得特定美國技術的能力，也一直無法取得只有荷蘭艾司摩爾（ASML）可生產的極紫外光（EUV）光刻機，無法大規模量產高科技晶片。

華為去年推出的智慧手機Mate 60 Pro，卻被發現使用的是中芯製造的7奈米晶片，而且似乎也支援美國試圖阻擋華為取得的5G聯網能力。

晶片 華為 台積電

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