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中國首季平板市占 華為36%排第一 贏蘋果逾十個百分點

記者林宸誼／綜合報導
華為在2024年第1季平板電腦出貨量高達259萬台，躍居中國平板電腦市占第一，達36.3%。(中新社資料照片)
華為在2024年第1季平板電腦出貨量高達259萬台，躍居中國平板電腦市占第一，達36.3%。(中新社資料照片)

國際數據公司（IDC）公布2024年第1季中國平板電腦市場季度報告。根據數據顯示，中國平板電腦市場出貨量為713萬台，年增6.6%。

廠商排名方面，華為在該季出貨量高達259萬台，躍居中國平板電腦市占第一，達36.3%，超出排名第二的蘋果十個百分點以上。

界面新聞報導，數據顯示，2024年第1季中國平板電腦市場出貨量為713萬台，年增6.6%。

在經歷2023年連續四個季度的下滑後，中國平板電腦市場需求迎來小幅回升，加上開年出貨的拉動，今年第1季市場出貨量迎來正增長。

龍頭廠商方面，華為以259萬台的出貨量延續中國平板電腦市占第一，並進一步擴大領先優勢。伴隨其智慧手機業務的復甦，華為平板電腦在入門級和中端價位段市占提升明顯。

蘋果首季市占24.4%位列第二，在中高階市場仍保有優勢，但由於缺少新品刺激且面臨中國廠商的激烈競爭，今年第1季蘋果整體市占下滑明顯（去年首季市占34.9%），出貨以清理舊機庫存為主。

小米首季市占12.8%排名第三，新品Pad 6S Pro上市帶動出貨量增長的同時，進一步豐富了小米在中階價位段的產品布局，助力在400到600美元價位段市占快速提升。

榮耀位列第四，首季市占8.5%，產品結構進一步向200到400美元升級，但中高階市場產品布局較為單一，對整體市占形成一定的壓力。

聯想市占4.7%排名第五，出貨量向入門級價位段小幅傾斜，產品方面，可插拔式平板成為本季度出貨量增長的主要驅動力。

IDC中國高級分析師劉雲表示，2024年第1季中國平板電腦市場出貨量超預期，儘管市場需求的小幅回暖為行業帶來樂觀情緒，但仍需警惕開年提前出貨對下半年可能帶來的壓力。

劉雲認為，在消費者對電子產品消費仍然持謹慎態度的環境下，產品性能和應用場景的提升，將成為促使消費增長的關鍵因素。產品性能，尤其是人工智慧等方面的創新，將會吸引更多消費者的關注。

華為 小米 人工智慧

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