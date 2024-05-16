日經：北京要求國內車廠提高國產晶片比率至25%

日經新聞報導，北京當局正敦促國內主要汽車製造商，使用的國產晶片比率要在2025年前提高到25%。（路透）

日經新聞報導，在中國尋求打造具競爭力且自給自足的半導體供應鏈 之際，北京當局正敦促國內主要汽車製造商，使用的國產晶片 比率要在2025年前提高到25%，之後比率會再提高。

報導引述知情人士指出，工信部已要求上汽集團、比亞迪、東風汽車、廣汽集團及第一汽車集團，要在明年之前提高國產車用相關晶片的採購比率到20%或25%，涵蓋每輛車包含的晶片數量比率、以及總採購額的占比，「這個目標野心勃勃，最終將在汽車內使用所有國產晶片」。

中國一年賣出超過3,000萬輛汽車，約占全球汽車銷量的三分之一，但當地供應的車用晶片比率只有10%左右。

知情人士說，到目前為止，北京這項採購準則都不具強制力，但將以獎勵或社會信用體系鼓勵國內車廠遵循這項政策。中國已希望提高國內加強採購其他國產電動車 零組件，包括電子控制器、顯示器及充電供應系統等，工信部今年1月已發布國家汽車晶片標準，以加速強化這類晶片的生態系。

汽車所使用的感測器、微控制器及電源管理等多數晶片，都不需要先進生產工具或技術，意味著北京這項政策將嘉惠中國晶片製造商與供應商，但車用晶片重視可信度與安全性，因此汽車製造商大多不願更換供應商。車用晶片領域長期由英飛凌（Infineon）、德州儀器（Texas Instruments）、意法半導體（STMicroelectronics）、恩智浦半導體（NXP）及瑞薩墊子（Renesas）等業者主導。

墨卡托中國研究所（MERICS）資深分析師麥狄指出，電動車浪潮成為中國晶片製造商進入國內汽車供應鏈的一大機會，因為電動車產業還沒有既定供應鏈，是新入者的良機，雖然中國晶片製造商仍不太可能完全取代外國晶片，但有望擴大其他類型車用晶片的市占。

許多晶片製造商都視車用晶片為強勁的成長引擎，也都積極擴張。研究機構Yole集團的數據顯示，每輛汽車內含的半導體價值預估到2028年時將增至912美元，遠高於2022年的540美元，同期市場規模將從430億美元成長到843億美元。

好幾家中國車廠也都有自己的半導體產能，例如比亞體生產電源相關晶片。中國也希望擴大生產碳化矽（SiC）等功率半導體，以搶攻車用晶片市占。

中國力推汽車業擴大使用國產晶片，正值美中科技戰與科技霸權之爭升溫。美國已宣布今年提高對中國電動車的關稅稅率至100%，明年提高中國製半導體的關稅稅率到50%。