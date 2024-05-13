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中國私募基金再爆雷 「瑞豐達」被查 資產規模恐達人民幣50億元

記者謝守真／綜合報導
中國證監會發布消息，已組織證監局、基金業協會等相關單位進行對瑞豐達的核查。（中新社資料照片）
中國證監會發布消息，已組織證監局、基金業協會等相關單位進行對瑞豐達的核查。（中新社資料照片）

中國私募圈再添「爆雷」跑路事件。一家中大型私募基金浙江瑞豐達資產管理有限公司，傳出上海辦公室已人去樓空，其管理的資產規模恐達50億元（人民幣，下同，約6.91億美元）。瑞豐達旗下理財產品目前已無法兌付，這一事件預計將再度擾動中國私募基金業乃至整個資管行業。

綜合澎湃新聞、第一財經報導，5月10日，瑞豐達位於上海浦東新區的辦事處已被官方正式查封，門口並貼有告示稱：「有關於浙江瑞豐達資產管理投資糾紛的事宜，請直接去浦東經偵支隊諮詢處理！現經偵支隊已經介入封門調查。」該棟大樓物業保全則告訴上門了解情況的投資人，「你也沒必要來這邊了，已經有大幾十號人報警，建議前往經偵支隊。」

針對此一事件，中國證監會11日深夜發布消息稱，證監會高度重視，已組織證監局、基金業協會等相關單位進行核查。從目前掌握情況來看，瑞豐達涉嫌多項違法違規，證監會決定對其立案調查，依法從嚴處理。證監會並已向公安機關等通報情況，並加強協同配合。

據中國證券基金協會網站顯示，瑞豐達成立於2016年10月20日。其註冊地在浙江省湖州市，辦公地址在上海市浦東新區，註冊資本為3000萬元，實繳資本為750萬元。

瑞豐達業務類型包括私募證券投資基金、私募證券投資類FOF基金，管理規模約20至50億元，成立以來累計收益87.04%，年化收益10.11%。

有市場人士分析，瑞豐達事件與近年來其他私募「爆雷」事件有所不同，該事件一大關注點是其對新三板市場的利用。瑞豐達旗下多個產品出現在多個新三板掛牌公司的十大股東中，例如賽融信、友聯盛業、農匠科技、邦客樂等。企業資訊系統「天眼查」的訊息顯示，與瑞豐達共用一個座機號碼的企業共有75家。

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