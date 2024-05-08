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華為平板電腦 全球市占第3 蘋果降至35%仍列第一 三星居次

記者林宸誼／綜合報導
第1季華為平板電腦出貨量為273.5萬台，與上年相比暴漲70.2%，全球市占由去年同期的4.8%提升至8.1%，排名第三。(中新社資料照片)
第1季華為平板電腦出貨量為273.5萬台，與上年相比暴漲70.2%，全球市占由去年同期的4.8%提升至8.1%，排名第三。(中新社資料照片)

市場研究機構Canalys最新發布的報告顯示，今年第1季華為平板電腦出貨量為273.5萬台，與上年相比暴漲70.2%，全球市占由去年同期的4.8%提升至8.1%，排名第三。這也是華為平板連續第二個季度位居全球第三。

此外，華為7日在杜拜舉行「創新產品發布」，推出包括新款可穿戴設備、全新MateBook系列筆記型電腦、全新Mate Pad系列平板電腦。

芯智訊報導，從具體的廠商排名來看，蘋果iPad第1季出貨量年減13.9%至1,200萬台，市占也由去年同期的41.8%降至今年35.6%，不過仍排名第一。排名第二的是三星，出貨量為680.1萬台，年增1.2%，市占由去年同期的20.1%增長至今年20.2%。

華為出貨量為273.5萬台，排名第三。排名第四和第五的分別是聯想和亞馬遜，出貨量分別為213.5萬台和204.5萬台，分別年增12.9%和下滑18.2%，市占分別為6.3%和6.1%。

小米在2024年第1季市占，也由去年同期的3%提升到今年6%，排名第六。另外榮耀、vivo、OPPO等新入局的廠商在2024年第1季分別獲3%、1%、1%市占。

華為 亞馬遜 小米

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