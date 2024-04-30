IMF大幅調高亞洲今年經濟成長預測 中印樂觀、台韓也上修

IMF表示，若干風險仍在，其中最主要的一個是中國大陸房地產業的長期低迷，需求將受到壓抑，通縮也會延續。(歐新社)

國際貨幣 基金（IMF）公布更新的世界經濟展望報告，大幅調高對亞洲今年經濟成長的預測，主要反映對中國大陸和印度兩大經濟體前景趨於樂觀。其中，IMF將台灣和南韓今年分別上修0.1個百分點，各為3.1%和2.3%。

IMF在周二的報告重申，亞洲2024年經濟成長率將較去年去年成長4.5%，較去年10月的預測高出0.3個百分點，但較去年的5%緩和。IMF亞太部門已於18日發布此數據。

這次更新的數據，已納入已於本月中宣布上修對印度和中國大陸國內生產毛額（GDP）的預測，即今年將分別成長6.8%和4.6%。

IMF對台灣今年GDP成長預測上修至3.1%，在亞洲已開發經濟體中最高，不過，IMF下修台灣明年GDP成長率0.1個百分點至2.7%。

IMF亞太部門主管斯里尼瓦桑（Krishna Srinivasan）指出，「全球通膨回落（disinflation）和央行降息 的前景，使經濟更有可能實現軟著陸，因此近期展望的風險大致處於平衡。」

IMF表示，若干風險仍在，其中最主要的一個是中國大陸房地產業的長期低迷，需求將受到壓抑，通縮也會延續。其他考驗包括日益擴大的財政赤字以及美中貿易關係的風險。

IMF官員也提醒亞洲國家，制定各自的貨幣政策時，勿過於依賴對聯準會（Fed）動向的預期。印尼本月意外升息，即為對付美元走強造成對本國貨幣造成的衝擊。由於Fed較早降息的機率日漸渺茫，印尼連同其他亞太國家都面臨本國貨幣貶值的壓力。

斯里尼瓦桑寫道，追隨Fed固然「可以限制匯率波動，但也有風險，即各國央行可能落後或超前動作，擾亂通膨預期」。