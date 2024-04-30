我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／戴維斯生死戰傷肩 金塊穆雷3.6秒致勝球淘汰湖人

房租有彈性 用兩招跟房東議價

「不急了」…台積中科1.4奈米擴廠 延期

記者宋健生、尹慧中／綜合報導
台積電延後中科二期園區1.4奈米以下先進製程擴廠案。（路透）
台積電延後中科二期園區1.4奈米以下先進製程擴廠案。（路透）

台積電延後中科二期園區1.4奈米以下先進製程擴廠案。中科管理局29日證實，已接獲台積電通知，中科二期園區用地「目前沒有那麼急了」，並配合台積電規畫時程，將中科二期園區開發原訂8月交地的時程延後到年底，但製程不變，仍是2奈米以下的最先進製程。

對此，台積電昨日指出，針對廠房用地，公司持續配合主管機關程序進行。台積電29日股價漲13元台幣、收795元台幣（約24.2美元）；周一ADR早盤下跌約1%。

至於為何延後中科擴廠？台積電供應鏈分析，台積電日前在北美技術論壇中強調，2奈米需求強勁，預計明年量產，加上最新發布的的A16製程預計2026年量產，因應市場及客戶需求，相對來說，中科1.4奈米製程「反而沒有那麼急迫」。

受到中科二期園區都市計畫變更作業延宕影響，中科管理局原本「力拚」今年8月交地給台積電建廠，不料最近在溝通過程中，台積電態度大轉變，表示「目前沒有那麼急了」，研判應是將重點先放在加速推進2奈米及A16製程。

中科二期園區都市計畫案3月6日發布實施後，全案進入土地取得程序。中科管理局從上周六（27日）開始，連續舉辦四場土地所有權人協調會議。

29日與二期園區最大地主興農集團舉行土地價購協調會，由中科管理局副局長許正宗主持，包括久未露面的長億集團創辦人、興農育樂董事長楊天生，以及興農育樂副董事長楊文山、總經理楊文遠等人都到場。

許正宗指出，中科二期園區開發面積89公頃，其中，興農高爾夫球場占67公頃，比例約達76.8%，軍方靶場12公頃，私人土地10公頃；土地取得費用預算約237億元。

目前中科二期園區共有107位地主，中科管理局已陸續與74位地主召開土地價購協調會，地主參與率已達70%，並陸續有地主繳交價購同意書。而興農球場累計發出的球證有1750張。

據了解，29日的協調會中，興農表示，部分土地的估價條件不同，希望重新估價。

台積電 預算 供應鏈

上一則

深圳房企益田集團破產清算案 進入申報債權階段

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

特斯拉、蘋果大漲鎮住美股早盤 台積電ADR跌1%

特斯拉、蘋果大漲鎮住美股早盤 台積電ADR跌1%
台積AI營收 今年上衝百億美元

台積AI營收 今年上衝百億美元
台積埃米製程 獨領風騷 主攻AI、高效能運算等應用 預計後年量產

台積埃米製程 獨領風騷 主攻AI、高效能運算等應用 預計後年量產
蘋果自研AI處理器 採用台積3奈米製程 鴻海可望承接整機組裝訂單

蘋果自研AI處理器 採用台積3奈米製程 鴻海可望承接整機組裝訂單

熱門新聞

豪宅等優質房地產是深受億萬富豪青睞的投資標的。(美聯社)

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

2024-04-22 11:55
美債波動率指標「MOVE」指數創始人巴斯曼預言，美國公債殖利率劇烈震盪期已告一段落，因為年聯準會（Fed）升息已升到頂，而且接下來降息空間有限。（路透）

債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束

2024-04-27 17:39
越南咖啡豆收成不佳、農場囤貨造成供應吃緊，價格料將持續上漲。圖為越南多樂省咖啡工廠。美聯社

咖啡漲價壓力爆棚？「2因素」重創越南咖啡豆供應

2024-04-26 13:03
採取反向操作策略的一位基金經理人認為，進場買科技股的時機未到，人工智慧（AI）激起的「不理性亢奮」恐將重蹈1999年至2000年網路泡沫的覆轍，此刻大買AI股不如買價格被低估的美債或日圓。路透

AI亢奮如泡沫一場？反向操作者：買科技股不如買這兩樣

2024-04-24 10:46
美國聯邦存款保險公司（FDIC）26日宣布，總部位於賓州的共和第一銀行（Republic First Bank），已被當地監管機構接管，是今年第一間倒閉的美國銀行。(美聯社)

全美擁32分行 共和第一銀行成今年首間關門銀行

2024-04-26 23:10
曾是債券天王的品浩（PIMCO）共同創辦人葛洛斯（Bill Gross）。 （路透）

老債王：10年期美債殖利率邁向4.75% 避開科技股

2024-04-26 08:20

超人氣

更多 >
手機業者折扣 55歲以上者要把握

手機業者折扣 55歲以上者要把握
昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍

昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍
「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命
北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊