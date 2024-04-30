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AI熱潮 工業富聯Q1三率三升

記者蕭君暉／綜合報導

鴻海旗下工業富聯（FII）29日發布2024年第一季財報， 受益於人工智慧（AI）算力需求的持續強勁增長，工業富聯第一季三率三升，均創上市以來同期新高。

工業富聯第一季營收人民幣1186.8億元（約164.5億美元），年增12.09%。利潤增幅跑贏營收增長，淨利潤人民幣41.8億元（約5.8億美元），年增33.7%，平均每日賺約台幣2.1億元（約639.7萬美元）；基本每股純益人民幣0.21元（約0.029美元），創下同期新高。

工業富聯表示，全球雲服務商推動大模型應用落地提速，生成式AI熱潮推升全球AI伺服器的龐大需求，為工業富聯雲計算業務增長注入強勁動力。2024年第一季，工業富聯雲計算業務收入占整體收入近五成，創單季度新高。AI伺服器占伺服器整體收入近四成，AI伺服器收入年增近兩倍，較去年第四季則呈現近雙位數比率增長。

工業富聯的生成式AI伺服器營收年增近三倍，較去年第四季呈現雙位數比率增長。 通用伺服器較去年同期實現雙位數比率增長，較去年第四季也成長。

另外，OpenAI總裁兼聯合創辦人布羅克曼（Greg Brockman）近期透露，輝達已經向該公司移交全球第一台DGX H200的AI伺服器，隨著輝達新一代AI伺服器陸續交貨，主力供應商鴻海受惠最大，並將帶動其雲端網路部門業績大幅增長。

鴻海早在2017年開始就與輝達合作開發伺服器，當時推出全世界第一台AI伺服器HGX1。OpenAI創立時，有一張照片展現的是輝達創辦人暨執行長黃仁勳，贈送了一台AI伺服器給馬斯克，並且在上面簽名，當時那款伺服器，就是鴻海與輝達共同研發的第一代AI伺服器。

AI 輝達 鴻海

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