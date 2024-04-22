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輝達新超級電腦 鴻海操刀組裝

記者蕭君暉／綜合報導

輝達（NVIDIA）全球第一台以Grace Hopper架構AI伺服器打造的超級電腦落腳美國，用於美國國家實驗室，由台灣鴻海操刀組裝，推出時間比業界預期落在今年下半年到明年上半年還快三至14個月，這意味鴻海代工能力一流，提前引爆AI伺服器新架構時代。

由於相關產品單價是傳統AI伺服器的數倍，之後出貨量可望激增，推升鴻海後續出貨動能爆發，後續還有輝達「地表最強AI晶片」GB200訂單加持，鴻海前景更加亮眼。

鴻海董事長劉揚偉先前已預告，隨著生成式AI應用增加，鴻海的AI伺服器業務能見度變得很高，因此上調今年營運展望，由先前預期的中性，轉為顯著成長。

綜合外媒報導，這台最新輝達Grace Hopper架構的超級電腦系統取名「Venado」，用於美國阿拉莫斯國家實驗室。Venado超級電腦由慧與科技（HPE）搭建，代工廠為鴻海，性能可達10 exaFLOPS，是美國首個基於輝達Grace Hopper晶片架構設計的超級電腦系統。輝達執行長黃仁勳與慧與科技執行長奈利上周都親自出席Venado啟用典禮，見證這歷史性的一刻。

供應鏈指出，慧與科技接獲AI伺服器大單，並交由長期合作夥伴鴻海負責代工，首波數十億美元訂單由鴻海拿下。主要是AI伺服器需求強烈，長期供不應求，品牌伺服器廠也沒有太多產能可以支援，必須仰賴代工廠。同時，由於AI伺服器長期缺貨，「代工價好談」，品牌廠只希望能如期交貨。

據悉，慧與科技與戴爾兩大傳統伺服器廠轉型成功，跨入AI伺服器領域，慧與科技與戴爾已經躍升為鴻海的第二大與第三大客戶。

根據官方資訊，Venado超級電腦可容納2560顆水冷散熱的輝達Grace Hopper超級晶片，及920顆輝達Grace CPU超級晶片。每顆Grace系統單晶片（SoC）都有144個安謀（Arm）計算核心，提升各類高性能計算應用的性能。

Grace Hopper架構採用輝達自家的GPU與CPU連結在一起。不同於輝達先前單獨賣GPU，找不到CPU對接，現在GPU與CPU都由輝達自家打造，並採用專利連接技術NVLINK（由鴻海獨家代工）連結GPU與CPU，讓傳輸與運算速度更快。

業界分析，一片輝達H100的AI晶片價格落在2.5萬到3萬美元，AI伺服器機櫃更是百萬美元起跳，Grace Hopper這種包含GPU與CPU在內的新AI伺服器架構，價格是先前架構的數倍，挹注鴻海鴻海雲端伺服器相關營收同步爆發。

鴻海 AI 輝達

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