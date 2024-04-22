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奇瑞進駐西班牙 首在歐洲造電動車

記者陳湘瑾／綜合報導
中國汽車製造商奇瑞與西班牙汽車公司Ebro-EV Motors於19日簽署協議，正式宣布進駐西班牙。圖為奇瑞19日的新車發表會。（取材自微博）
中國汽車製造商奇瑞與西班牙汽車公司Ebro-EV Motors於19日簽署協議，正式宣布進駐西班牙。圖為奇瑞19日的新車發表會。（取材自微博）

中國汽車製造商奇瑞與西班牙汽車公司Ebro-EV Motors於當地時間19日簽署協議，正式宣布進駐西班牙，在巴塞隆納成立合資企業，生產新型電動汽車。這一協議的簽署，意味著奇瑞將成為首家在歐洲生產乘用車的中國車企。

該生產基地位於2021年關閉的原日產汽車工廠，奇瑞規劃今年投入生產內燃車和電動汽車等五種車款，預計2027年年產量將達到5萬輛，2029年增至15萬輛。

奇瑞汽車1997年於安徽成立，產品包括家用車、商用車和迷你車，以生產低成本汽車著稱。

法新社報導，奇瑞汽車是繼今年2月宣布在匈牙利建設首個歐洲工廠的中國汽車業巨頭比亞迪之後，第二個宣布在歐洲建立工廠的中國品牌，而比亞迪工廠預計還要三年才能投入生產。

報導指出，這次兩國在汽車領域的合作，正值北京和歐盟之間緊張的商業關係。歐盟於去年9月對自中國進口純電動汽車進行反補貼調查。路透社今年3月曾報導，歐盟可能在今年7月對中國電動車徵收臨時性關稅

專家分析，在歐洲本土設廠將使中國車企能夠規避歐盟對中國汽車徵收進口關稅的措施，更有效地融入歐洲市場。

歐盟 關稅 電動車

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