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聯想AI PC搶占市場 出貨喊衝 拚全年在中國銷量占80%

記者謝守真／綜合報導
聯想TechWorld創新科技大會於18日舉行，正式發布其AI PC系列產品。（取材自微博）
聯想TechWorld創新科技大會於18日舉行，正式發布其AI PC系列產品。（取材自微博）

全球PC龍頭聯想集團18日正式宣布推出號稱「地表最強」AI PC系列產品，起售價為人民幣5999元（約828.4美元），首發市場選定中國。聯想集團董事長、CEO楊元慶表示，預計今年全球市場AI PC市占率為10%。

聯想集團執行副總裁兼中國區總裁劉軍表示，預計下一個季度聯想中國區AI PC銷售占比將達到50%，全年將達到80%。

聯想創新科技大會（2024 Lenovo Tech World）昨在上海舉辦，以「AI for All，讓世界充滿AI」為主題，內置個人智慧體「聯想小天」的AI PC系列產品正式發布，聯想稱這是中國市場中真正意義上的人工智慧個性化電腦。同時，聯想還發布了企業智慧體以及聯想萬全異構智算平台等創新應用與解決方案。

楊元慶指出，這個AI新產品具備五大特性：包括配備了個人化的AI agent智能體「聯想小天」；擁有CPU、GPU、NPU結合的強大的本地異構算力；具備為每個擁有者建立個人知識庫的能力；開放性的人工智慧應用生態；並且強化個人資料和隱私安全保護。

楊元慶進一步表示，有了上述五大特性，「PC將不再是Personal Computer（個人電腦），而是AI Personalized Computer，人工智慧個人化電腦。」

楊元慶表示，人工智慧的下半場，一定是從技術突破進入到落地應用的階段，而落地的途徑，就是涵蓋智慧設備、智慧基礎設施、智慧解決方案和服務的三大支柱。聯想與很多客戶和合作夥伴深度合作、共同創新。阿里巴巴就是其中的一個重要代表。在AI PC和面向行業和企業的智慧體解決方案方面，聯想與阿里巴巴有著廣泛和廣闊的合作。

此外，聯想集團執行副總裁、智慧設備業務集團（IDG）總裁Luca Rossi指出，聯想集團正積極與業界領先的晶片和作業系統產業夥伴開展合作，共同打造滿足AI高效需求的卓越設備。英特爾執行副總裁、客戶端運算事業部總經理Michelle Johnston Holthaus也在大會上表示，將持續同聯想集團展開合作推動AI在端側落地，並共同推動中國AI PC生態的發展。

按照IDC數據，2024年將成為AI PC元年，AI PC在中國PC市場中新機的裝配比例將在未來幾年中快速攀升，將於2027年達到85%，成為PC市場主流。

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