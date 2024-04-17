特斯拉上海儲能超級工廠5月開工 2025年第1季實現量產

特斯拉上海儲能超級工廠計畫於今年5月開工，並預定在2025年第1季實現量產，將專注於生產超大型商用儲能電池Megapack。（取材自特斯拉中國）

特斯拉 中國方面透露，特斯拉上海儲能超級工廠計畫於今年5月開工，並預定在2025年第1季實現量產。該專案是特斯拉在美國本土以外建立的首個儲能超級工廠。

澎湃新聞報導，該工廠將專注於生產超大型商用儲能電池Megapack，該產品以一體化系統集成和模組化設計，為電網營運商、公用事業公司等提供更高效的可再生能源存儲和分配解決方案。

每台Megapack機組能存儲超過3.9MWh（兆瓦）的能源，可供應3600戶家庭1小時的用電。若部署200多台Megapack，則可組建一個儲能電廠，儲存能力達100萬度電，能夠滿足舊金山 市6個小時的用電需求。

IT之家報導，臨港新片區管委會高科處處長陸瑜，曾於今年3月21日在上海市未來產業先導區建設「一周年」新聞通氣會上表示，特斯拉儲能計畫於年內完成試投產，達產規模近40GWh，並將面向全球市場銷售。

上海市政府官網發布，去年4月9日，特斯拉與臨港新片區就特斯拉儲能超級工廠項目簽約。特斯拉儲能超級工廠項目將規劃生產超大型商用儲能電池（Megapack），供給全球市場。原定計畫工廠計劃於2024年第1季開工，第4季投產。初期規劃年産商用儲能電池1萬台，儲能規模近40GWh。