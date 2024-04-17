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AI大語言模型躍進 百度「文心一言」 用戶衝破2億

記者林宸誼／綜合報導
百度創辦人李彥宏稱，「文心一言」已突破2億用戶。（路透）
百度創辦人李彥宏稱，「文心一言」已突破2億用戶。（路透）

百度集團董事長李彥宏16日表示，在公布一年又一個月後，旗下人工智慧AI）大語言模型「文心一言」已突破2億用戶，應用程式開發介面（API）每天調用量也超過2億次，服務的企業客戶達到8.5萬家，利用千帆平台開發的AI原生應用數超過19萬。

李彥宏在2024百度AI開發者大會指出，相比一年前，文心大模型的演算法訓練效率提升到原來的5.1倍，周均訓練有效率達到98.8%，推理性能提升105倍，推理的成本降到原來的1%。「也就是說，客戶原來一天調用1萬次，同樣成本之下，現在一天可以調用100萬次。」

香港信報報導，李彥宏提到，近幾個月來，文心大模型在代碼生成、代碼解釋、代碼優化等通用能力方面，實現進一步的顯著提升，達到國際領先水平。

他同時公布文心大模型4.0工具版，用戶可在工具版上體驗代碼解釋器功能，通過自然語言交互，實現對複雜數據和文件的處理與分析、生成圖表或文件、洞察數據特點、分析變化趨勢等。

和訊網報導，李彥宏表示，未來，自然語言將成為新的通用程式設計語言，你只要會說話，就可以成為一名開發者，用自己的創造力改變世界。

他指出，今天的大陸有10億互聯網用戶，有強大的基礎大模型，有足夠多的AI應用場景，有全球最完備的產業體系，國家也在大力鼓勵和支持「人工智慧+」行動。每一個人，每一家企業，只需要充分利用這些工具，就可以釋放無限的創造力和生產力。

在商業化落地方面，文心一言也在持續探索。國金證券研報指出，2023年11月，文心一言推出會員套餐，價格為每月人民幣59.9元（約8.2美元），或每年658.8元（約91美元）。

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