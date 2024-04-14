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中國今年度穩就業「春風行動」結束 發布職缺4300萬個

記者謝守真／即時報導
中國官媒央視新聞指出，為刺激就業，官方推動的2024年春風行動近期一波執行完畢，共發布職缺超過4,300萬個。圖為北京舉辦多場招聘會。（中新社）
中國官媒央視新聞指出，為刺激就業，官方推動的2024年春風行動近期一波執行完畢，共發布職缺超過4,300萬個。圖為北京舉辦多場招聘會。（中新社）

為促進就業減緩失業情形，中國官方於1月底宣布推出「2024春風行動」。中國人力資源和社會保障部13日宣布，「2024年春風行動」已順利結束。其間，累計舉辦各類招募活動6.4萬場，發布職缺4,300萬多個，其中，人工智慧、大數據等專業人才需求旺盛。

中國央視新聞引述中國人社部說法指出，今年春風行動期間，中國全國舉辦的招募活動場次及發布職缺均比去年增加10%。多地也推出穩職留工、迅速返工等獎補政策，發放就業補貼人民幣66億多元，幫助中國境內6萬多家重點企業解決用工需求40萬人次。

據中國全國人力資源市場資訊監測中心大數據分析，今年春風行動期間，製造業仍是吸收就業大戶，招聘需求占中國全國三成半，技術技能崗位需求擴張明顯，與普工的需求結構由「三七開」變成「五五開」，特別是在人工智慧、大數據等專業人才上的需求旺盛。

對此，重慶市就業服務管理局工作人員何振宇透露，先進製造業、軟信業招聘職位需求較大，大概占到全部崗位總量的40%左右，其中，大數據、人工智慧方向的職位年比走升了157% ，薪資待遇也超過平均數。

此外，中國全國小微企業招募需求大幅增加，康養護理、零售、住宿餐飲、文化旅遊、交通出行等服務業職缺需求走高。中國人社部就業促進司副司長運東來表示，這些特色與變化，反映出當前中國經濟回升向好態勢鞏固增強，也折射出傳統產業轉型升級，新質生產力加速發展的新趨勢、新機遇。

據中國國家統計局早前公布的2月分年齡組失業率數據，其中，青年失業率最新數據顯示，中國2月全國城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率為15.3%，高於去（2023）年12月的14.9%及今（2024）年1月的14.6％，創下三個月以來高點。

與此之前，中國人社部於今年1月24日宣布，在中國全國展開「2024年春風行動」至4月上旬。當時，人社部預計，將提供3,000萬個就業職位，以引導農村務工人員「有序外出」，促進「就近就業」和「返鄉創業」。據了解，該行動主要包括6方面，分別是「摸準需求」、「講清舉措」、「密集招聘」、「組織對接」、「支持創業」、「暖心服務」。

中國人社部稱，今年春風行動期間，中國全國舉辦的招募活動場次及發布職缺均比去年增加...
中國人社部稱，今年春風行動期間，中國全國舉辦的招募活動場次及發布職缺均比去年增加10%。多地也推出穩職留工、迅速返工等獎補政策，發放就業補貼人民幣66億多元。（取材自央視新聞）

就業 人工智慧

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