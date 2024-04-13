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一次下調3等級 萬科史坦普信評降至「垃圾級」

記者林宸誼／綜合報導
史坦普全球評級將中國第二大地產開發商萬科的信評，從「BBB+」下調了三個等級至「BB+」，進入「垃圾級」區間。（路透）
史坦普全球評級將中國第二大地產開發商萬科的信評，從「BBB+」下調了三個等級至「BB+」，進入「垃圾級」區間。（路透）

繼國際信評機構穆迪（Moody’s Ratings）、惠譽（Fitch Ratings）之後，史坦普全球評級（S&P Global Ratings）將中國第二大地產開發商萬科的信評，從「BBB+」下調了三個等級至「BB+」，進入「垃圾級」區間，凸顯萬科面臨的現金短缺壓力，以及來自投資者的壓力。

華爾街日報報導，史坦普全球在聲明中表示，把萬科的信用評分下調至BB+，進入「垃圾級」或「非投資級」。史坦普全球稱，房地產銷售和利潤率的疲軟，將使萬科的競爭地位減弱，認為該公司若無法按計畫出售資產，長期財務狀況可能惡化。

儘管萬科預計能在今年償還債務，但史坦普警告，中國房地產市場持續低迷，萬科銷售額在未來12個月可能再下降。史坦普預計該公司2024年至2026年的「合同銷售額」總額將降至2700億（人民幣，下同）到2800億元，較上年下降25%到28%，較2020年峰值7040億下降60%。

界面新聞報導，10日有市場消息傳出，萬科濟南公司總經理肖勁已被山東警方帶走調查。隨後，萬科證實這項消息。肖勁被調查的消息拖累了資本市場，萬科股債均大跌。

彭博編制的定價顯示，萬科6月到期的短期美元債券報價約為94美分，代表償還需求強烈，而2027年到期的票據報價，較面值折價近50%。上個月，史坦普對萬科發出降級警告；穆迪於3月11日成為第一個將萬科列入垃圾級的信評公司。不到一周後，惠譽跟進下調萬科信評。

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