華為、豐田傳合作智慧駕駛

日本豐田汽車2021年在上海進博會上的展位。（記者林宸誼／攝影）

中國汽車市場消息傳出，在全球擁有高銷售量的日本車企品牌豐田 （Toyota）將與中國科技大廠華為 合作，豐田將搭載華為智慧駕駛硬體方案，這是華為拿下的第一家日系車廠，軟體算法則由中國自動駕駛獨角獸Momenta提供。知情人士透露，豐田預定在4月25日開幕的北京車展宣布具體計畫。

科創板日報報導，華為人士表示：「目前沒有得到相關訊息。」豐田和 Momenta也未回覆置評請求。據悉，華為與車企合作模式有三種，分別為零部件供應模式、HI模式（Huawei Inside）和智選車模式（鴻蒙智行）。若合作屬實，兩者的合作更偏重供應商模式。

每日經濟新聞報導，乘聯會秘書長崔東樹指出，日系品牌意識到在中國市場的短缺，正加速學習融合，追趕中國汽車市場的智慧化浪潮，而與華為進行合作無疑是很好的嘗試。

事實上，豐田與華為此前已有合作，主要集中在智慧座艙領域。今年3月廣汽豐田全新第九代凱美瑞（Camry）上市，新車的車機系統由廣汽豐田與華為共同打造，全系標配華為Hicar（人-車-家全場景智慧互聯解決方案）。

廣汽豐田之外，一汽豐田旗下全新普拉多（Prado），也傳出將搭載華為深度賦能的智慧座艙的消息。這款新車將於今年北京車展公開亮相。

據乘聯會數據，2023年日系品牌在中國零售市占17%，較上年下降3個百分點。事實上，日系品牌在中市占已連續三年下滑，2020年日系品牌零售市占24.1%，2021年22.6%，2022年20%。

實際上，在智慧化和電動化的中國市場，豐田正積極與中國本土企業展開合作。例如，2020年豐田就與比亞迪成立了合資公司比亞迪豐田電動車 科技有限公司，雙方合作開發的首款純電產品bZ3已量產上市。在2024北京車展期間，雙方合作開發的第二款車型的量產版也將正式導入，並由一汽豐田生產銷售。