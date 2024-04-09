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客貨運需求爆發 華航、虎航今年再度擴大招才

記者黃淑惠／綜合報導

航空客貨運爆發，台灣業界搶才。華航、台灣虎航8日宣布今年再度擴大人才招募，兩家企業首波都將招募100名以上專業人員，充實基層人才庫。

華航方面昨日指出，今年第一波招募包含客服人員及修護員等專業類別，預計延攬近100名航空人才。台灣虎航也宣布招募培訓機師、客艙組員等人才逾百人。此外，近期長榮航空則率先宣布地勤招募百人作業正式啟動，將大學畢業起薪4.3萬元新台幣(約1339美元)起。

華航、長榮航自2022年起就不斷的擴大招募人才。華航2022年共招募400人，2023年也招募550人，今年已經宣布再招近百人，包含機師及月擴大聯合徵才包括機場運務員、客服人員、修護員、會計員、護理人員、資訊、航務等工程師等。

長榮航空也同樣看好航空市場招兵買馬，2022年共招募400人、2023年更招募550人；長榮航空也表示，因應日益蓬勃的旅運市場需求，今年將再引進三架波音787-9客機、一架波音787-10客機、及一架波音777F貨機，為配合機隊數增加及航班運能提升，此次將招募包括客運運務、貨運運務、客服人員等多項專業職類；配合持續推動ESG政策以及強化資安管理措施，此次也將招募氣候變遷及環境管理、資訊安全管理的專才。

華航2024年招募計畫，第一波包含客服人員、財會人員、資訊工程師及修護員等專業類別，預計延攬近百名航空人才，也全年度招募機師，為陸續到位的A350-900、A321neo、777F等新機及2025年將引進的787全新機隊擴充新血，並以持續拓展營運版圖為目標，本次招募計畫為期兩周，錄取者將自7月中旬起報到。

另外，華航全年持續招募機師，將於北中南各地舉辦招募說明會，其中培訓機師報考資格須具備2年內有效之英文檢定證明，錄取者將由華航出資送往國外飛行學校接受10至12個月基礎飛行訓練，完訓後返台再安排為期約一年的民航相關訓練，通過者將以副機師任用。

台灣虎航表示，2024年迎來開航10周年的台灣虎航，藉「熱情、溫暖、真誠」的企業精神，航點遍布日本南韓、澳門、泰國、越南等多個國家地區，更是飛航日本、南韓最多航點的國籍航空，配合新航點拓展及機隊汰舊換新，因應全球旅遊市場蓬勃旺盛，台灣虎航即日起公開招募培訓機師、客艙組員等人才逾100人。

長榮 南韓 日本

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