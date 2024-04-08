華為將推全球首支三折機 台鏈吞補丸

華為推出旗下第一款、也是全球第一支「三折機」有譜。（路透資料照片）

中國手機品牌大廠華為 推出旗下第一款、也是全球第一支「三折機」有譜。中國國家智慧財產局公布華為最新「折疊屏設備」專利，描述三折機的設計內容。

市場預期，華為新專利到位，意味三折機推出時程不遠，最快本季底至第三季問世，有助進一步刺激買氣，帶旺大立光、富世達、兆利等供應鏈 出貨。

目前市面折疊機，均採用兩片螢幕對折或橫向等雙向折疊方式，三折機則是再多加一片螢幕，讓三片螢幕折疊，讓螢幕完全伸展後的顯示面積更大，引發關注。

中媒報導，華為三折機新專利揭露更多相關設計細節，包括全機共使用三個殼體、兩個鉸鏈以及一塊柔性螢幕，透過鉸鏈的形變，讓所有殼體實現相對折疊與展開的功能，並經由特殊設計，讓折疊的厚度能降低，並減輕重量。

據悉，華為此次三折機專利為去年2月21日申請，近期獲中國國家智慧財產局核准，顯示出華為在去年初就已展開三折機計畫，並在今年通過驗證。至於真正量產時程，外界估計落在今年第二季底或第三季，並將陸續向供應鏈拉貨。

華為近年來不但重返主流智慧手機市場，在折疊機市場也攻城掠地，今年首季在Mate X5和Pocket 2積極搶市帶動下，全球折疊機市占率更首度超越三星 ，成為新一代折疊機霸主。

華為在折疊機市場崛起早有跡象。據了解，華為去年下半年擴大採購更多面板，去年第四季時，京東方手機面板供應量已超過三星顯示器，並對鏡頭、軸承等關鍵零組件採購量同步擴大，並延續至今年首季。

供應鏈方面，華為折疊機鏡頭供應商為大立光，關鍵零組件軸承由富世達與兆利分食訂單。

業界人士表示，隨著華為在折疊機市場影響力愈來愈大，供應鏈業績也將雨露均霑，尤其是富世達與兆利是華為折疊機主要供應商，隨著華為新機熱銷，預料上半年不僅將淡季不淡，甚至營運動能將優於過往同期的水準。

業界認為，華為三折機若能在第二季或第三季順利問世，將直接與三星準備發表的新款折疊機Galaxy Z Flip 6、Fold 6正面對決，屆時折疊機市場競爭將更趨白熱化，市場商機有望同步擴大。