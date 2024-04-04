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AI股火紅 台灣外資淨匯入66.6億美元 創最強3月

記者廖珮君／綜合報導

AI股吸金熱。據金管會統計，2024年3月外資淨匯入66.6億美元，刷史上同期新高紀錄（以3月底台幣對美元收盤價31.99元估算），已連五個月淨匯入，推升外資累積餘額攀升到2607億美元高點，等於外資在台已投資了約8.3兆元新台幣（約2587億美元）。

外資從2023年11月起，已連五個月淨匯入，共淨匯入約351億美元，約1.1兆元台幣，顯示這波AI供應鏈需求熱度，已引兆元資金投入台股

為何外資錢潮連五個月湧台？金管會認為有三大原因，一、人工智慧（AI）題材持續占據全球主流，美國四大指數也走高，帶動台股相關供應鏈，吸引外資資金匯入。

二、2024年2月底上市櫃公司營收新台幣6.16兆元（約1920億美元）、年增4.56%，台股現金殖利率3.15%（加計股票股利3.23%），台股基本面穩健。

三、台股累計前三月已飆漲13.2%，漲幅居國際主要股市第二大，僅次於日股的20.6%，表現良好。

法人也說，2024至2025年AI伺服器需求回升、將振興整體AI供應鏈，主要受惠者包括ODM、散熱、電源供應器、機殼、滑軌及PCB廠商，有助推升整體營收動能，AI基本面轉佳，均有助外資淨匯入熱度不減。

外資從2023年11月淨匯入112.6億美元飆史上最大量後，腳步就不停歇，到2024年3月已連五個月、共淨匯入351億美元，推升3月底外資累積餘額攀升到2606.7億美元高點，約折合新台幣8兆3388億元。

金管會的外資淨匯出數字，是以外資投資台灣的「資產面」做計算，主要是外資投入本金的進出，與央行單純計算的「現金流」的盈餘匯出數字不同。

也就是說，外資已連五個月淨匯入逾兆元資金，可視為外資增加對台灣投資本金，反映外資對台股後市頗具信心，提前先行進場布局卡位。據資料顯示，3月底外資持有台股集中市場市值已攀升到43%的高點。

至於台股第2季走勢如何？金管會主委黃天牧日前在財委會說，金管會不預估股價趨勢，就國發會或主計處對今年台灣經濟成長情況是比去年更好，過去這段時間，台股AI產業展現了一些優勢，股價有上漲。

台股 AI 投資

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