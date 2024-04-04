阿里砸125億美元 回購庫藏12.49億股

中國科技巨頭阿里巴巴發布最新公告稱，截至2024年3月31日的財年，以125億美元回購總計12.49億股普通股（相當於1.56億股美國存託股）。一年投入近千億元人民幣進行回購，阿里巴巴成為過去一個財年回購力道最大的中國網路公司。

據阿里巴巴網站消息，上述回購是根據股份回購計畫，在美國市場和香港 市場進行的。截至2024年3月31日的財年，阿里巴巴透過股份回購計畫淨減少10.57億股普通股，淨減少比例為5.1%（在計入股權激勵計畫下發行的股份後）。

阿里巴巴稱，在截至2024年3月的財政年度中，「嚴謹的股票回購」使股票數量淨減少5.1%。同時，按照阿里巴巴當前的回購計畫，截至3月31日止，在董事會授權的股份回購計畫下仍餘319億美元回購額度，有效期至2027年3月。

阿里巴巴指出，有關減幅已超過其每年至少降低3%的承諾，未來堅定執行股份回購計畫，表明對公司未來發展充滿信心與持續實現對提升股東價值的承諾。

對此，市場人士認為，儘管阿里巴巴的回購消息引發市場的震盪，如此大規模股份回購，不僅讓阿里巴巴成為上一財年回購力度最大的中國互聯網公司，更在很大程度上給予了股東和市場投資 者信心。回購也顯示減少公司的股份供應量，進一步增加了股東的持股比例。

阿里巴巴已連續多年開展回購。2月7日，阿里宣布再次調高股票回購規模，將總回購規模增至650億美元，是中概股史上最大的手筆回購。