華為分紅 15萬員工每人50萬人民幣

中國資通訊巨頭華為 擬向股東分配股利約770.95億（人民幣，下同，約106.58億美元），意味著15萬參股員工每人平均將分得50萬（約6.91萬美元）分紅，羨煞不少人。

據北京金融資產交易所官網2日公告，華為投資控股有限公司發布關於分配股利的公告顯示，經（華為）公司內部有權機構決議，擬向股東分配股利約770.95億。上述股利分配為公司正常利潤 分配，對公司生產經營、財務狀況及償債能力無不利影響。

持股分紅是華為員工收入的重要組成部分，目前華為員工薪酬主要包括三部分：工資、獎金和分紅。根據華為發布的最新年報，截至2023年12月31日，華為員工持股計畫參與人數為15.17萬人。

第一財經此前引述華為董事會首席秘書江西生表示，華為股權分配計畫不是一個利潤分享計畫，而是一個股權計畫。華為由員工持股有助於保持華為公司決策的獨立性。

在此前發布的年報中，華為創始人任正非 持股比率約0.73%，持股比率相較於往年並未變化。若按持股比率分配，任正非將可獲得5.63億分紅。

在分紅資料披露前，華為已對外發布去年全年財報數據。華為2023年財報營收7042億，年增9.64%，淨利潤870億，年增145%。華為輪值董事長胡厚崑表示，2023年集團整體經營情況符合預期，過去幾年，華為經歷了重重考驗，也在挑戰中不斷成長。