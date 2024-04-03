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中國OLED面板崛起 京東方等合攻43%全球市占進逼三星

記者黃雅慧／綜合報導
中國國產OLED崛起，京東方等合力拿下全球43%市占。（取自中關村線上）
中國國產OLED崛起，京東方等合力拿下全球43%市占。（取自中關村線上）

南韓媒體BusinessKorea援引市場研究公司Omdia最新報告指出，2023年三星Display在智慧手機OLED面板市場占有率首次降至50%以下，最主要原因來自於，包含京東方在內的中國廠商市占合計達到43%。中國與南韓面板製造商之間的市占差距已縮小到僅10個百分點。

研調機構Omdia數據顯示，9英吋以下智慧手機的OLED面板市場，2023年全球出貨量比前一年增長了11%，達到8.42億片。「中國面板製造商正在迅速提高其生產能力和面板質量。」該機構指出。Omdia數據顯示，三星Display以3.57億片面板出貨量領跑市場，但其市占從2022年的56%下降13個百分點至43%；而另一南韓大廠LG Display的市占也從2022年的11%降至了2023年的10%。

反觀中國廠商市占不斷上升，如京東方的市占由2022年12%提升到了15%，排名第二。維信諾、天馬、和輝光電、華星光電等中國廠商市占分別為9%、8%、6%和5%。

中國生產的OLED面板正在攻占市場，雖然南韓廠商在中小型OLED面板技術仍領先，但中低端智慧手機也開始轉向採用中國更低成本，且性能穩定的OLED面板，這過程也逐漸取代南韓廠商。

以手機大廠蘋果iPhone來看，過往皆由三星Display及LG Display為蘋果iPhone 15系列提供所有OLED面板：三星Display為所有iPhone 15型號提供面板，包括iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max；LG Display為頂級iPhone 15 Pro或iPhone 15 Pro Max型號提供面板。

不過，中國面板製造商也開始加入戰局，為蘋果供應OLED面板。京東方據了解已開始為較低級別的iPhone 15和iPhone 15 Plus機型供貨。儘管蘋果大部分訂單仍由三星Display及LG Display完成，但京東方進入蘋果供應鏈預計將能迅速擴大其在中小型OLED面板市場的影響力。

南韓廠商向蘋果公司供應的低溫多晶矽OLED面板的功耗比傳統的低溫多晶矽面板低約20%，這部分京東方也在加快其大規模生產的技術進步。

京東方2日發布2023年業績財報顯示，去年實現營收年減2.17%；歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益後的淨利潤總額（歸母扣非淨利潤）為虧損6.3億（人民幣，下同），比上年歸母扣非淨利潤22.29億的虧損額大幅減少。並稱其柔性OLED面板在智慧手機領域滲透率提升，2023年其柔性OLED面板出貨量近1.2億片。

iPhone 南韓 三星

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