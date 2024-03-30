華為淨利870億人民幣 年增1.4倍 重返美晶片制裁前

華為2023年淨利年增1.45倍， 回到美國晶片制裁前水準。圖為華為LOGO。（記者林宸誼／攝影）

中國科技巨頭華為 29日發布2023年財報，全年營收7042億（人民幣，下同，約975億美元），年增9.6%；其中淨利870億（約120億美元），與2022年淨利355.62億相比，年增近1.45倍，回到被美國晶片 制裁前水準。

華為輪值董事長胡厚崑表示，2023年集團整體經營狀況符合預期，過去幾年，華為經歷了重重考驗，也在挑戰中不斷成長。展望2024年，胡厚崑表示，新的征程已經開啟，華為將堅持開放創新，繁榮生態，以質取勝。

根據財報，ICT基礎設施業務收入為3620億，年增2.3%；終端業務收入2515億，年增17.3%；雲端 運算業務收入553億，年增21.9 %；數位能源業務收入526億，年增3.5%；智慧汽車解決方案業務收入47億，年增128.1%。

華為表示，整體經營狀況符合預期，其中ICT基礎設施業務保持穩健，終端業務表現符合預期，雲端運算和數位能源業務實現了良好成長，智慧汽車解決方案業務開始進入規模交付階段。

此外，華為重視研究與創新，2023年研發投入達1647億，占全年收入的23.4%，近十年，累計投入的研發費用超過1.1兆。

證券日報引述一位華為內部人士表示，華為研發費用，將主要投向鴻蒙、鯤鵬、昇騰、雲服務等領域的技術研發及生態構建。

今年華為依然沒有披露海思（研發部門）的營收情況，研調機構Canalys資料顯示，2023年第4季華為海思SoC晶片出貨量為680萬顆，較上年同期增長50多倍，躍升至全球第六位，當期營收約70億美元，排名第四，與上年相比，增幅高達240多倍，可見海思正在復甦之中。