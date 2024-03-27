博鰲論壇：中國續扮投資主引擎 估亞洲今年GDP增4.5%

博鰲亞洲論壇發布最新報告，預估今年亞洲經濟增速可望高於2023年，達到4.5%左右。（記者黃雅慧／攝影）

博鰲亞洲論壇26日起一連四天在海南舉行，會上發布「亞洲經濟前景及一體化進程2024年度報告」，預測今年亞洲經濟增長有望達到4.5%左右，高於去年實際增長4.3％。報告提到，按照購買力評價（PPP）計算，2024年亞洲經濟體GDP規模占全球49%，將較2023年提高0.5個百分點。

論壇秘書長李保東指出，當前歐洲、非洲與中東等地地緣衝突持續，加上貿易保護升級，導致全球經濟碎片化，脫鉤斷鏈風險加大，迄今仍未能恢復到疫情前軌道。在層層迷霧下，亞洲經濟波動性加大，但亞洲經濟仍將持續成為對全球經濟增長貢獻最大地區。

在金融市場方面，報告指出，亞洲主要國家資本市場、外匯市場、債券市場及銀行業將趨於穩定。2024年得益於經濟穩步復甦及外部貨幣政策緊縮步伐放緩等因素，多數亞洲經濟體股票指數或將延續反彈態勢、匯率上行、十年期國債殖利率 持續回落及銀行部門不良貸款率進一步下降。

報告還提到，中國仍是亞洲主要的投資 引擎，但受全球經濟增速下降、地緣政治衝突、國際金融環境依然偏緊等因素影響，2024年亞洲乃至全球貿易與投資增長可能面臨較大的壓力，並且還將面臨供應鏈分化的衝擊。

在物價水平上，預計2024年多數亞洲經濟體通膨壓力會進一步緩解，更多經濟體通膨水準將回歸至央行目標區間，但黎巴嫩、土耳其、伊朗、巴基斯坦等國的通膨水準將會上升。

報告還提到，人工智慧 的迅速發展正在為亞洲發展與合作提供新機遇，人工智慧正在由「用電腦類比人的智慧」轉向「機器+人」、「機器+人+網路」和「機器+人+網路+物」三個方向，如何合理開發和利用人工智慧正成為亞洲各國合作的重要課題。

今年論壇設置「4+1」個議題，即「世界經濟」、「科技創新」、「社會發展」、「國際合作」以及「共迎挑戰」。還發布兩份報告：一份是關於亞洲經濟前景與一體化進程報告，另一份是論壇連續第四年發布可持續報告，今年主題為零碳促進電力轉型。共有來自60多個國家和地區的近2000名代表和來自約40個國家和地區的1100餘名記者參加。