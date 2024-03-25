台晶圓代工成熟報價下修 部分廠商再砍4%至6%

台灣晶圓代工成熟製程需求弱，降價潮一波波。IC設計業者透露，本季部分晶圓代工廠成熟製程報價持續修正中個位數百分比（4%至6%），隨著中國大陸晶圓廠成熟製程產能持續開出，估計第2季可能再降價，使得上半年累計降幅達一成左右。

外界預期，上半年晶圓代工成熟製程價格跌不停，聯電、世界先進、力積電等台廠仍有壓。但對採用成熟製程的IC設計業者來說，則是一大利多，尤以驅動IC與電源管理IC兩大類別最受惠，包括聯詠、天鈺、敦泰、矽力-KY、力智等，都可望持續享有晶圓代工降價帶來的成本下降紅利。

IC設計廠指出，過往赴大陸晶圓廠投片的IC設計業者，以驅動IC為大宗，近期部分電源管理IC廠也逐漸增加下單給陸廠。目前兩岸的晶圓代工報價，最大差距高達二至三成左右。

對於這波晶圓代工成熟製程降價，不具名的IC設計業高層透露，台系晶圓廠降幅至少低個位數百分比（1%至3%），陸廠則降中個位數百分比（4%至6%），如果訂單量大，價格可以談得更低，或是有不同折扣方式。

隨著大陸晶圓廠成熟製程產能持續增加，加上大陸官方補助撐腰，因此在價格策略上也保持頗有彈性，只要客戶願意給出一定數量訂單，高於變動成本以上的價格都可以談，第2季確實還有持續降價的空間。

以成熟製程來說，IC設計廠提到，高壓28奈米製程仍供不應求，甚至可以漲價，但40奈米與55奈米製程，在產能增加速度快於需求回溫的情況下，基本上就只有降價一途。

不過，相較於大陸晶圓代工業者祭出積極的價格策略，台灣晶圓代工廠對價格則相對有所堅持。世界先進即強調，近期來自大陸同業的價格壓力確實不小，但該公司不準備打價格戰，甚至可望掌握歐美客戶的轉單機會，今年仍以溫和成長為目標。

至於IC報價方面，IC設計廠坦言，雖然自家的IC生產成本有所降低，但客戶也要求產品必須跟著降價，夾在客戶與晶圓代工廠之間，兩端的規模都比IC設計廠來得大，很難說今年營運會有多好，依然須持續面對挑戰。