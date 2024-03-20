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救命錢? 萬科大股東深鐵擬認購REIT逾11億人民幣

記者謝守真／綜合報導
3月15日晚，萬科公告稱，公司第一大股東擬透過策略配售方式認購中金印力消費基礎設施封閉式基礎設施證券投資基金（印力消費REIT），認購份額數量為不超過該基金募集份額總額的30%。（取材自微博）
3月15日晚，萬科公告稱，公司第一大股東擬透過策略配售方式認購中金印力消費基礎設施封閉式基礎設施證券投資基金（印力消費REIT），認購份額數量為不超過該基金募集份額總額的30%。（取材自微博）

救命錢來了嗎？萬科A15日發出公告稱，公司第一大股東深圳市地鐵集團有限公司近日擬透過策略配售方式認購中金印力消費基礎設施封閉式基礎設施證券投資基金（印力消費REIT），深鐵集團將認購不超過該基金募集份額總額的30%。

有業內人士認為，地產企業經營性資產融資能提升現金流，如發行公募REITs。對目前的萬科而言，本次REITs順利發行無疑能紓困應急。

綜合中國經營報、界面新聞報導，萬科公告指，印力消費REIT的募集份額總額為10億份，首次發行擬投資的基礎建設資產為杭州西溪印象城。截至2023年6月30日，杭州西溪印象城估值為人民億39.59億元(約5.49億美元)，募集份額總額為10億份。以此節點資料計算，深鐵集團將買進3億份，認購金額將超過人民幣11億元（約1.5億美元）。

萬科方面表示，自2017年深鐵集團入股萬科以來，雙方已在多領域持續、深入開展各類合作。「此次深圳國資和萬科從過往業務層面的合作延伸到REITs投資，雙方的合作形式進一步豐富和拓寬，這也為未來合作提供了更大的想像空間。」

此外，萬科公告再指，深鐵集團已於近日與印力消費REIT的基金管理人中金基金管理有限公司簽署了「中金印力消費基礎設施封閉式基礎設施證券投資基金策略投資者配售協議」。印力消費REIT類型為契約型封閉式基礎建設基金，深鐵集團的最終認購份額數量以基金管理人屆時的公告為準。

去年11月，印力消費REIT獲得中國證監會核准註冊，成為中國首批核准的消費基礎設施REITs之一。當時，萬科表示，印力消費REIT如成功發行，將助力萬科的商業業務建構完整的「投、融、管、退」商業模式閉環，實現資產和資金更有效率地運轉，在更低的財務負擔下實現業務的持續健康發展。

據了解，深鐵集團是對萬科持股比率為27.18%，深鐵集團又由深圳國資全資控股。

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