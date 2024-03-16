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台積電股價漲多 兩大風險浮現

編譯季晶晶、記者楊伶雯／綜合報導
台積電股價從2022年10月低點起算至今已暴漲超過110%，連多頭都開始謹慎考量風險。（路透）
台積電股價從2022年10月低點起算至今已暴漲超過110%，連多頭都開始謹慎考量風險。（路透）

台積電股價從2022年10月低點以來暴漲超過110%，導致就連堅定的多頭人士都難以忽視這家全球晶圓代工龍頭面臨的兩大風險：股價相較於分析師平均目標價的溢價水準為歷來最高、蘋果iPhone銷售低迷。

彭博資訊報導，投資人追捧人工智慧（AI）題材，台積電股價跟進大客戶輝達（Nvidia）腳步一路漲不停。雖然去年台積電來自AI相關營收占比只有6%，但投資人認定還會攀高，因為市場需求有望出現爆炸式增長。

台積電漲跌左右台股走勢，15日台積電為拖累大盤指數最後一盤下殺87點的關鍵，在最後5分鐘爆出3萬1406張成交量，股價一口氣往下跌12元（台幣，下同），終場以753元（約23.8美元）收盤，重挫31元，跌幅3.95%。

台積電3月8日盤中曾衝達796元歷史新高，15日收753元，短短五個交易日，股價下跌43元，市值縮水1兆1150億元，15日一次蒸發8083億元，下滑至19兆5268億元，滑落20兆元之下。

台積電1月曾表示，AI營收以每年50%速度成長，到2027年時應會趨緩至「高二位數」百分比。晨星（Morningstar）駐香港分析師李旭暘表示，目前還不清楚台積電強勁訂單的背後驅動力，是主要來自AI產品終端需求，還是美國客戶為防備政策不確定性而儲備庫存。

瑞穗證券亞洲公司分析師王凱文（音譯）認為，台積電另一個風險可能是最大客戶蘋果會如何迅速因應智慧手機業的低迷，並成功為旗下設備添加AI功能，「對iPhone手機來說，我們確實看到中國市場需求日益減弱，因此可能給台積電訂單帶來一些潛在風險」。

不過，晨星和瑞穗仍對台積電抱持樂觀態度。台積電獲得分析師的35個買入評級、一個持有，沒人喊賣。

儘管對全球AI類股漲不停仍有過熱爭議，但分析師們似乎同意，台積電的估值沒什麼好擔心。該股以預估獲利估算的本益比是16，約持平於五年中位數，與主要同業相比，幾乎是最低的。

國泰投信基金經理Daniel Liang說：「很難得出AI類股存在泡沫的結論。任何一家AI營收貢獻比超過10%的公司，對我來說，本益比30倍並不過份。」

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