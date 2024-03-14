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超車三星 華為躍全球折疊機霸主

記者林宸誼、陳昱翔／綜合報導

研調機構DSCC最新報告指出，華為本季折疊手機出貨大爆發，預料將較去年同期翻倍成長，並拿下四成市占，超車三星，首度成為全球折疊手機霸主，市占率更是三星的一倍。法人看好，華為折疊手機出貨暴衝，台灣軸承雙雄富世達、兆利受惠最大，鏡頭廠大立光也沾光。

法人指出，華為遭美國盯上之後，與台灣半導體供應鏈幾乎全數斷了關係，而軸承並非在美方禁令範圍內，華為折疊手機大量導入富世達、兆利得軸承產品，後續傳還要開發「三折機」，軸承用量將更進一步翻倍，台灣軸承雙雄可說是搭上華為折疊手機熱銷最大受惠者。

軸承雙雄今年營運都跟著華為折疊手機出貨暢旺，展現強勁成長態勢。富世達今年前二月營收達11.06億元（台幣，下同，約3690萬美元），年增147.9%，創歷史同期新高；兆利前二月營收15.98億元，年增111.2%，兩家華為折疊手機軸承供應商營收表現雙雙較去年同期翻倍。

供應鏈傳出，華為為進一步提升折疊手機市占率，去年下半年已擴大採購更多面板，因此在去年第4季時，京東方手機面板供應量已超過三星顯示器，而包括鏡頭、軸承等關鍵零組件的採購量，也跟著同步擴大，並且一路延續至今年首季。

華為目前主力折疊手機包括Mate X5和Pocket 2兩款。DSCC最新預測數據指出，華為在新款折疊手機衝鋒陷陣下，首季出貨量預計將較去年同期飆升105%，全球市占率可望達40%，首度攀上全球折疊手機龍頭；三星因上半年沒有新機，將陷入苦戰，市占率估將降至二成，退居老二。

據悉，華為折疊機的鏡頭供應商為大立光，而關鍵零組件軸承則是富世達與兆利分食訂單。業界人士表示，隨著華為在折疊手機市場影響力愈來愈大，供應鏈業績也將雨露均霑，尤其是富世達與兆利是華為折疊手機主要供應商，隨著華為新機熱銷，預料軸承雙雄本季不僅將淡季不淡，營運動能也將遠優於過往同期。

DSCC指出，雖然三星由於缺乏折疊手機新品，導致被華為超越。下半年三星推出新機後，有望超車華為，重新獲得市場領導地位，並且在2024年全年依然保持全球折疊手機市占第一。

目前包括三星、華為、榮耀、OPPO、vivo、摩托羅拉等非蘋品牌都已揮軍折疊手機市場。DSCC預期，本季將有25款不同的折疊手機出貨，2024年全年將有27款不同折疊手機。市場看好，折疊手機市場滲透率快速擴大，對供應商而言是一大利多。

華為 三星 供應鏈

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