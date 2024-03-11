持續打造營商環境… 今年來 北京平均日增800企業

北京平均每天有800餘戶企業誕生。圖為在北京舉行的創業投資相關論壇。(中新社資料照片)

根據北京市市場監督管理局消息，今年以來，北京平均每天有800餘戶企業誕生。截至目前，北京經營主體存量已突破210萬戶，科技型企業占比近四成。北京不斷從經營主體需求出發，讓更多經營主體在北京生得下、長得大、活得好。

中新社報導，今年以來，北京市市場監督管理局堅持從經營主體需求出發，持續打造營商環境「北京服務」品牌，大力整治涉企違規收費，去年推動退還各類不合理費用6.23億元人民幣(約8670萬美元)，幫助經營主體減輕經營壓力。實施包容審慎監管，積極探索柔性執法，完善首違不罰、輕微免罰慎罰機制，讓經營主體在公平、透明的法治環境中安心健康地發展。

規範行政檢查行為，減少不必要的打擾，是經營主體的期盼。該局牽頭統籌全市的綜合監管，堅持從經營主體視角出發，目標是監管「無事不擾、無處不在」，在依法履行政府監管職能同時，大幅減少監管對經營主體正常經營活動的打擾，實現監管高效而企業「無感」。

不同於以往的現場檢查方式，北京全面推行非現場監管改革，運用人工智慧 、大數據篩查等現代資訊技術手段，以科技賦能提升監管效能。目前，北京非現場監管已經實現行業領域全覆蓋。

質量和標準作為經濟發展的基礎性技術支撐，是加快發展新質生產力的重要方面。北京將全力打造國際一流的「北京標準」。目前，北京地方標準已突破2100項，今年計畫發布地方標準160項，籌建量子信息領域國家技術標準創新基地，開展國家高新技術產業標準化試點，加快建設國家氫燃料電池汽車質量檢驗檢測 中心和國家石墨烯材料產業計量測試中心。

同時，聚焦現代化產業體系建設重點領域，著力構建與產業鏈相適配的標準體系，推動商品和服務質量不斷提高，為服務現代化產業體系和擴大內需貢獻力量。