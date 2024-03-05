台積電今年漲幅達22.2% 高層身價狂飆

台積電 4日股價大漲逾半根停板，一舉突破700元台幣，終場收725元台幣，大漲5.22%，刷新歷史紀錄，總市值達18.8兆元台幣(5963億美元)，同為新高。

台積電今年來漲幅達22.2%，帶動高層身價水漲船高。台積電創辦人張忠謀持股狀況未對外揭露，若以他退休前申報持股約12.5萬張來計算，如果至今一股未賣，身價高達907.24億元台幣(約28億美元)。

台積電董事長劉德音依照1月申報資料，持股約1.29萬張，身價超過93億元台幣（2.95億美元）；該公司總裁魏哲家個人身價也超過46億元台幣（1.46億美元）。台積電董事曾繁城身價更是驚人，個人持股2.94萬張，身價達213.67億元台幣（6.7億美元）。台積電高階經理人還有另一持股大戶，也就是企業策略發展資深副總林錦坤，持股約1.26萬張，身價也超過91億元台幣（2.89億美元）。

4日大買台積電的就是外資，大幅買超逾5萬張，僅次於今年1月19日買超逾11萬張，昨天買超金額359.97億元台幣，買超張數與金額均名列昨天外資買超個股的第一名。投信與自營商則同步賣超，其中，投信連六賣，八大公股行庫昨天也賣超台積電9136張。

昨天大買台積電的外資券商，包括摩根大通、瑞銀、美林、高盛 等；賣超主要券商則有兆豐、華南永昌-中正、臺銀證券等公股行庫券商。

台積電去年雖然受到整體市況影響，獲利衰退逾一成，但每天開張仍賺進23億元台幣。該公司先前釋出對於今年的營運展望，估計晶圓代工產業有望成長二成，而該公司業績增幅將優於產業水準，並逐季成長，全年美元營收有機會年增21%至26%。2024年對台積電而言，是「健康成長的一年」。

展望後市，台新投顧副總黃文清表示，輝達3月18日將召開GTC大會，預期將發表新一代AI 晶片B100，有助支撐AI股表現。