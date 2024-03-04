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中國民營銀行 掀起存款降息潮

記者黃雅慧／綜合報導
中國多家民營跟進國有行下調利率。(中新社資料照片)
中國多家民營跟進國有行下調利率。(中新社資料照片)

21世紀經濟報導，Wind數據顯示，今年來，中國國內有19家民營銀行在官網更新存款掛牌利率。去年底開始，中國國有行已先帶頭下調，今年來城商行、農商行、村鎮銀行等陸續跟進下調。不過近期也有部分地區中小銀行上調利率來招攬客戶存款。但業內人士說，利率上調或是短期現象。

武漢眾邦銀行1日在官網更新其人民幣存款利率，該行2年期、3年期、5年期定期存款（均指整存整取）掛牌年利率，均較此前掛牌利率下調30個基點。該行5年期整存整取存款掛牌利率告別3%時代，降至2.7%。此外，包括網商銀行、振興銀行、裕民銀行等多家民營銀行存款利率均下調。

中國國有大行存款掛牌利率早在去年12月就下調，不同類型及期限的存款品種掛牌利率下調幅度在0.1至0.25個百分點不等。中國四大國有行工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行調整後的2年、3年、5年期定期存款掛牌利率均降至1.65%、1.95%、2%。

而地方村鎮銀行也跟進四大國有行下調存款利率，比如廣西、吉林等地區中小銀行與廣東、新疆等地區多家農商行、村鎮銀行也密集發布利率調整公告，對存款掛牌利率進行不同程度下調。

在存款利率下調成大趨勢下，河南等部分地區銀行反而逆勢上調利率以招攬客戶存款，包括新鄉農商行、河南淮濱農商行、鄲城縣農信社在內等多家機構先後推出「存款福利」，而湯陰農商行近日也下調存款利率。

而存款利率上調或是短期現象。財聯社報導，湯陰農商行一客戶經理指出每年「開門紅」這幾個月是銀行衝刺業績的關鍵時期，該行此次調整屬於階段性上調，預計目前利率只能維持到3月底左右。

對於利率升降不一的現象，中信證券首席經濟學家明明分析，銀行利率調整會呈現兩極分化的本質是攬儲能力不同，部分中小銀行由於網點優勢不足，客戶通路單一，公信力不如大行，使得被迫抬高存款利率以吸納儲戶資金。

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