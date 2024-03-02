我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英王查理堂妹夫45歲猝逝 驗屍官曝死於頭部創傷、疑舉槍自戕

「地表最潮阿嬤」艾瑞絲．艾普菲爾逝世 享嵩壽102歲

中2月製造業PMI 略降至49.1

記者陳宥菘／綜合報導
中國2月製造業PMI為49.1，較上月下降0.1個百分點，連續第五個月低於50榮枯線；財新中國2月製造業PMI為50.9，較上月略升0.1個百分點，是自2021年下半年以來首次連續四個月位於擴張區間。（新華社資料照片）
中國2月製造業PMI為49.1，較上月下降0.1個百分點，連續第五個月低於50榮枯線；財新中國2月製造業PMI為50.9，較上月略升0.1個百分點，是自2021年下半年以來首次連續四個月位於擴張區間。（新華社資料照片）

根據中國國家統計局最新發布，中國2月製造業採購經理指數（PMI）為49.1，較上月下降0.1個百分點，連續第五個月低於50榮枯線。官方解讀稱，由於春節假日因素影響，製造業處於傳統生產淡季，加上疫後員工返鄉增多，企業生產經營受到較大影響，製造業市場活躍度整體下降。

根據發布，從企業規模來看，大型企業PMI為50.4，與上月持平；中型企業PMI為49.1，比上月上升0.2個百分點；小型企業PMI為46.4，比上月下降0.8個百分點，顯示小型企業受春節假日影響更為明顯。

從分類指數來看，構成製造業PMI的5個分類指數均低於榮枯線。其中，生產指數為49.8，下降1.5個百分點；新訂單指數為49，與上月持平；原料庫存指數為47.4，下降0.2個百分點；從業人員指數為47.5，下降0.1個百分點；供應商配送時間指數為48.8，下降2個百分點。

第一財經報導，中國物流與採購聯合會特約分析師張立群指出，綜合看，經濟顯現回升跡象，但是需求類指數仍在榮枯線以下，反映需求不足的企業佔比超過60%，需求不足問題仍突出。要大力加強政府投資對企業訂單和生產的帶動作用，並著力增強逆週期調節的政策效果，進一步鞏固經濟回升向好態勢。

此外，中國2月非製造業商務活動指數為51.4，比上月上升0.7個百分點，高於榮枯線，表明非製造業擴張步伐繼續加快。

另據財新網同一天公布，財新中國2月製造業採購經理人指數（PMI）為50.9，較上月略升0.1個百分點，是自2021年下半年以來首次連續四個月位於擴張區間，表明製造業景氣度持續提升。

從財新製造業PMI各分項指數看，2月製造業產出與需求均繼續擴張。當月製造業生產指數、新訂單指數、新出口訂單指數均在擴張區間上升，其中新出口訂單指數錄得一年來新高。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，上述財新中國PMI數據顯示中國經濟總體回升向好，不過新訂單指數低於生產指數，生產和銷售端價格持續低迷，內外需仍不足；就業指數長期徘徊在榮枯線以下，企業增員擴產積極性不高，樂觀預期有待進一步夯實。

就業 投資

上一則

中國電動車業 海外投資攀高

延伸閱讀

路透：中國兩會料宣布發行1400億美元特別國債

路透：中國兩會料宣布發行1400億美元特別國債
亞洲2月製造業景氣停滯 台灣略為減弱

亞洲2月製造業景氣停滯 台灣略為減弱
中國信託銀行新春定存 優惠利率最高可達5.18%

中國信託銀行新春定存 優惠利率最高可達5.18%
美股漲勢 面臨三大變數

美股漲勢 面臨三大變數

熱門新聞

香港居民對深圳好市多趨之若鶩，旅行社為此推出專屬的血拚行程，讓民眾能買個過癮。 （路透）

這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚

2024-02-27 17:36
對許多日本人來說，日本股市創新高沒什麼好高興的。（歐新社）

日股創新高 許多日本人卻反而感到失落 民眾點出「殘酷真相」

2024-02-23 03:56
31--美國遲遲未開放「自適應車燈」使用。(圖／123RF)

夜間讓人刺眼…美國車燈未採ADB技術成大問題

2024-02-26 01:00
由於美國經濟強健、通膨黏著，聯準會（Fed）不願太快寬鬆貨幣政策，使得市場的降息預期大幅轉弱，進而加劇了美國公債拋售潮，原本以為買債能輕鬆獲利的期望跟著消風。 （美聯社）

債券投資人如意算盤破了…美國經濟強削弱降息預期 公債賣壓加劇

2024-02-26 06:50
輝達執行長黃仁勳。（美聯社）

黃仁勳：華為是好公司 美限制增中國晶片成本難度

2024-02-24 06:17
特斯拉執行長馬斯克 美聯社

蘋果棄車保AI 馬斯克貓哭耗子？他接著做了這事

2024-02-28 10:55

超人氣

更多 >
疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪

疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪
未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」

未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」
黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了

黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了
川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走

川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走
丈夫未告訴妻罹末期癌症 服對實驗藥她再活21年

丈夫未告訴妻罹末期癌症 服對實驗藥她再活21年