中2月製造業PMI 略降至49.1

中國2月製造業PMI為49.1，較上月下降0.1個百分點，連續第五個月低於50榮枯線；財新中國2月製造業PMI為50.9，較上月略升0.1個百分點，是自2021年下半年以來首次連續四個月位於擴張區間。（新華社資料照片）

根據中國國家統計局最新發布，中國2月製造業採購經理指數（PMI）為49.1，較上月下降0.1個百分點，連續第五個月低於50榮枯線。官方解讀稱，由於春節假日因素影響，製造業處於傳統生產淡季，加上疫後員工返鄉增多，企業生產經營受到較大影響，製造業市場活躍度整體下降。

根據發布，從企業規模來看，大型企業PMI為50.4，與上月持平；中型企業PMI為49.1，比上月上升0.2個百分點；小型企業PMI為46.4，比上月下降0.8個百分點，顯示小型企業受春節假日影響更為明顯。

從分類指數來看，構成製造業PMI的5個分類指數均低於榮枯線。其中，生產指數為49.8，下降1.5個百分點；新訂單指數為49，與上月持平；原料庫存指數為47.4，下降0.2個百分點；從業人員指數為47.5，下降0.1個百分點；供應商配送時間指數為48.8，下降2個百分點。

第一財經報導，中國物流與採購聯合會特約分析師張立群指出，綜合看，經濟顯現回升跡象，但是需求類指數仍在榮枯線以下，反映需求不足的企業佔比超過60%，需求不足問題仍突出。要大力加強政府投資 對企業訂單和生產的帶動作用，並著力增強逆週期調節的政策效果，進一步鞏固經濟回升向好態勢。

此外，中國2月非製造業商務活動指數為51.4，比上月上升0.7個百分點，高於榮枯線，表明非製造業擴張步伐繼續加快。

另據財新網同一天公布，財新中國2月製造業採購經理人指數（PMI）為50.9，較上月略升0.1個百分點，是自2021年下半年以來首次連續四個月位於擴張區間，表明製造業景氣度持續提升。

從財新製造業PMI各分項指數看，2月製造業產出與需求均繼續擴張。當月製造業生產指數、新訂單指數、新出口訂單指數均在擴張區間上升，其中新出口訂單指數錄得一年來新高。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，上述財新中國PMI數據顯示中國經濟總體回升向好，不過新訂單指數低於生產指數，生產和銷售端價格持續低迷，內外需仍不足；就業 指數長期徘徊在榮枯線以下，企業增員擴產積極性不高，樂觀預期有待進一步夯實。