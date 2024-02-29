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台積電先進製程廠 傳落腳雲林中科虎尾園區

記者余弦妙／綜合報導
台積電先進製程廠傳落腳雲林。（路透資料照片）
台積電先進製程廠傳落腳雲林。（路透資料照片）

台積電下一階段半導體先進製程廠區花落誰家？雲林虎尾科學園區有望脫穎而出。台灣行政院近日召開今年首場的「半導體重要會議」，規畫中科虎尾園區擴大，建置先進製程廠，帶動發展半導體上下游產業。

雲林縣政府為爭取台積電進駐，不僅積極與中央接洽，日前也曾到立法院拜會，力拚今年就能將相關計畫送進行政院，並儘速推動。

據了解，由行政院副院長鄭文燦所主導的半導體重要會議，自去年就已多次召開，不僅成功協調台積電CoWoS等先進封裝廠成功進駐竹科銅鑼園區，也積極盤點全台各地仍有機會讓半導體旗艦廠商（包含台積電等半導體廠商）進駐的科學園區用地，據先前幾次開會結果，其中，嘉義科學園區成功爭取到台積電先進封裝廠有望進駐的機會。

不過，據悉，台積電的需求不止於此，面對全球晶片需求，台積電仍有擴廠需要，對此，中央及地方政府也正積極尋求可用之地，盼能讓台積電根留台灣，據悉，雲林虎尾科學園區將進行擴大，政院日前召開的半導體重要會議中已有聚焦討論可行性，目前比較有可能的就是先讓位在虎尾科學園區後面的台糖土地先行變更，根據縣府資料，此台糖用地約莫有32.8公頃。

不過，畢竟台糖土地是國有地，若想進行更改，還需要先進行國土計畫變更，後續如果要設廠還要經過都市計畫變更及環評等行政程序，按此流程若要等到真正落地設廠還需三至五年時間，不過中央與地方目前仍在積極協調處理中，將依據可行性、分階段推進。

雲林縣政府也自去年底就已積極與中央接洽，縣府表示將會盡快提出相關的計畫，盼能盡快讓虎尾科學園區擴大計畫順利推動。若能順利讓台積電落地雲林虎尾，有望是先進製程進駐。

不過官員坦言，台積電態度仍是關鍵，政府的角色是將事前準備工作做到最好，包含土地徵收、水電設施以及環評等細節。

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