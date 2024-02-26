看好避險屬性 外資連5個月增持人民幣債券

境外機構連續第五個月增持中國境內人民幣債券。（新華社資料照片）

中國中央國債 登記結算公司、上海清算所公布最新數據顯示，截至2024年1月末，境外機構持有中國境內人民幣債券 託管量達人民幣3.87兆元，較前月增加人民幣2028億元。這也是去年9月以來，境外機構連續第五個月增持人民幣債券。

上海證券報報導，目前國際投資 者對中國債券市場的熱情正加速被激發。一方面是在複雜多變的國際情勢下，人民幣資產的避險屬性持續強化，另一面則是中國債券市場加速對外開放，敞開胸襟擁抱全球投資者。

去年第4季以來，外資機構創紀錄增持人民幣債券。根據中國外匯交易中心數據，自2023年10月以來，境外機構明顯擴大買進中國債券力度，其中11月淨買入人民幣2500億元，單月增持規模創下歷史紀錄。去年第4季淨買進人民幣4723億元。

數據顯示，2024年以來境外機構大舉淨買進中國債券趨勢不改，成交量擴大。整體來看，海外資金持續加碼人民幣資產，反映對中國中國經濟轉趨樂觀正面態度。

中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，最近外資持續增加境內人民幣金融資產配置，充分反映出對人民幣幣值穩定的信心，以及對中國經濟基本面的長期看好，有利於促進中國跨境資本有序流動和國際收支基本平衡。

業內人士指出，總體來看，短期看外資淨買入人民幣債券的力度或將延續。特別是美國聯準會升息周期臨近尾聲，美債殖利率回落，中美負利差收窄，對沖匯率風險後人民幣債券收益更高，也進一步增強了人民幣資產的吸引力。

中信證券首席經濟學家明明表示，境外投資者根據資產配置策略、交易策略的不同，投資大類資產類型存在差異，但海外資金流入境內，無論投資股票、債券或其他境內人民幣資產，都顯示其對人民幣以及中國經濟的信心。