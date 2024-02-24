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中國1月「實際使用外資」年減11.7% 官方：受高基數影響

記者陳宥菘／綜合報導
受高基數等因素影響，中國今年1月實際使用外資金額1,127.1億元人民幣，較去年同期大幅下跌11.7%。(路透)
受高基數等因素影響，中國今年1月實際使用外資金額1,127.1億元人民幣，較去年同期大幅下跌11.7%。(路透)

在中國經濟不振、頻傳外商撤資出走之際，中國商務部23日最新發布顯示，今年1月實際使用外資金額1127.1億元人民幣，較去年同期大幅下跌11.7%。對此，中國商務部外資司負責人認為是受高基數等因素影響，導致年比數據下降，強調數據仍較前月成長20.4%。

另外，中國1月全國新設立外商投資企業4588家，年增74.4%。該負責人表示，新設外資企業數大幅成長，顯示出外資來華熱情高漲，跨國公司依舊看好中國市場發展機遇，持續加碼「投資中國」。

中國商務部23日發布今年1月全國吸收外資狀況。根據發布，從業界來看，製造業實際使用外資金金額331.1億元人民幣，成長20.5%，其中高技術製造業實際使用外資成長40.6%。高技術產業引資391.6億元人民幣，佔實際使用外資金比率為34.7%。

該負責人指出，高技術製造業中，醫療儀器設備及儀器製造業成長558.8%，延續了去年以來產業結構優化、製造業恢復成長的趨勢。這充分證明，外商在華投資不斷轉型升級。

從國別來看，在大項目帶動、同期基數等因素作用下，法國和瑞典成長分別高達25倍及11倍，德國、澳洲、新加坡實際對華投資分別成長211.8%、186.1%、77.1%（含透過自由港投資數據）。

該負責人表示，總的來看，今年1月引資狀況延續了去年規模波動、結構優化的特色。將深入落實「外資24條」，持續打造「投資中國」品牌，用好外資企業圓桌會議、外資企業問題訴求收集辦理系統，進一步深化與外資企業溝通交流。

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