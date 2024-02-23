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聯想上季淨利年減23% PC出貨量年增5.8%

記者謝守真／綜合報導
聯想集團22日公布最新財報，顯示2023年第四季盈利跌23%。（取材自微博）
聯想集團22日公布最新財報，顯示2023年第四季盈利跌23%。（取材自微博）

全球個人電腦龍頭大廠聯想集團22日發布2023/24財年第三財季業績報告，截至2023年12月31日止的三個月，聯想實現營收157.21億美元，年增3%；淨利3.37億美元，年減23%，每股盈餘0.0281美元。

聯想表示，隨著PC產業去庫存進入尾聲，集團的核心主業PC業務正重回成長軌道。

回顧財政季度內，由個人電腦（PC）、平板電腦、智慧手機及其他智慧設備業務組成的智慧設備業務集團，其營收及經營利益均較上年同期增長7%。撇除中國，該業務集團來自其他地區的營收均有兩位數增長。

分區域來看，上季聯想在歐洲、中東、非洲市場的營收年增20%，主要受惠於PC的需求回升，部分國家智慧型手機業務實現最佳季度表現，而美洲區域營收年增1%。在亞太區（不包括中國大陸）的營收則年增7%，同樣受PC銷售強勁復甦帶動，尤其是日本市場。而中國區的營收年減10%，較上季下降幅度收窄。

據財聯社報導，在全球PC市場出貨量年減2.7%的大環境下，聯想上季出貨量年增5.8%，進一步鞏固全球第一地位，市占率接近24%，為疫情以來最高。北美市場的表現特別出色，PC業務的營收年增率高達20%。

財報發布後的電話會議中，聯想集團執行副總裁兼中國區總裁劉軍在談及AI PC的平民化運用時透露，聯想將在今年4月舉辦的創新科技大會上，發布預計售價在1000美元至1500美元間的人工智慧電腦（AI PC）。

聯想集團董事長兼CEO楊元慶表示，該公司充分領略到人工智慧技術及其應用的革命性影響力。「聯想為此做好了充分的準備，正在通過持續投入人工智慧技術創新，深化與其他人工智慧領域領導廠商的合作。」聯想正在與輝達緊密合作，提供AI專業服務，協助客戶快速部署混合AI解決方案。

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