台股樂觀指數 兩年來新高 買賣房屋意願續揚

國泰金控20日公布台灣國民經濟信心調查結果顯示，2024年2月股市樂觀情緒持續走高、風險偏好同步上揚，分別締造逾兩年與近三年的新高；不只如此，民眾房屋買賣意願也連三個月續揚，買房意願指數與賣房意願指數，分別創下逾兩年與近兩年來的新高水準。

國泰金控最新調查結果顯示，今年2月國際股市震盪偏升，股市樂觀情緒持續走高，風險偏好同步上揚。由於調查期間主要市場財報表現優於市場預期，國際股市震盪偏升，民眾對於台股 的樂觀指數持續走揚，由1月的16.6升抵19.9，創逾兩年新高；風險偏好指數從16.2同步上升至21.1，為2021年6月以來、近三年新高。

儘管政府持續打炒房，但房屋買賣意願已連三個月續揚，其中買房意願指數從-45.5上揚至-40.9，創兩年三個月新高，賣房意願也從-11.5走升至-7.3，近兩年高點。

在經濟成長與通膨預期方面，44%民眾預期2024年經濟成長率在3%以上，55%民眾預期通膨仍高於2%。

主計總處預估，台灣2024年經濟成長率3.35%，2024年通貨膨脹 率1.64%，調查結果顯示，民眾對2024年台灣經濟成長率的平均預期值落在2.65%，僅44%的民眾認為2024年經濟成長率會在3%以上；而民眾對於2024年平均通膨預期值落在2.21%，有55%的民眾認為2024年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2024年的經濟成長較保守，而對於通膨預期相對較高。

台灣經濟有感復甦，民眾景氣展望樂觀指數微幅走降，消費意願則轉佳。國發會公布的12月景氣對策信號維持黃藍燈，領先指標與同時指標皆上揚，結果顯示，民眾景氣現況樂觀指數從4.7上升至7.2，展望樂觀指數自9.8微幅走降至9.5，均維持在近期高位。大額消費意願指數及耐久財消費意願指數同步轉佳，分別從12.2升至13.8、以及從-8.7漲回-8.1，其中大額消費意願指數為2021年12月以來新高。