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京杭新房成交面積 1月同環比均增

財經新聞組／綜合報導
2024年開年首月，中國主要城市房地產市場保持平穩。圖為1月5日，購房者在北京一售樓處瞭解樓盤信息。 (中新社)
2024年開年首月，中國主要城市房地產市場保持平穩。圖為1月5日，購房者在北京一售樓處瞭解樓盤信息。 (中新社)

易居研究院19日發布的一份研究報告顯示，今年1月中國50個城市新房成交面積降幅同比收窄，其中，北京、杭州當月新房成交面積同環比均上漲。

報告指出，2024年1月，中國50個重點城市新建商品住宅成交面積為1233萬平方米，同比下降7%，降幅相比去年全年（-8%）小幅收窄。自2023年7月以來，該指標單月同比跌幅總體處於持續收窄態勢。

分析認為，每年1月為房地產市場傳統成交淡季。不過，隨著近期各地購房政策進一步放鬆，看房諮詢量和交易量會在2月春節後陸續回升，換言之，市場交易數據的回升，有望在3月的網簽數據上得到體現。 　　

此番報告選取50城中的20個房地產交易規模相對較大的城市分析。分析顯示，今年1月，北京、杭州兩城新房成交面積環比漲幅分別為18%和16%。同比來看，當月，北京、杭州、深圳、廈門和西安新房成交面積續升，其中，北京、杭州新房成交面積同比漲幅均逾50%。

報告認為，1月，部分重點城市新房市場表現相對較好，不過總體而言新房交易的絕對規模依然偏低。近期中國多地樓市反饋出積極信號：春節後不少樓盤看房量開始上升、部分城市1月二手房交易活躍、一些城市大戶型房產交易熱度升高。這些信號說明，購房市場復甦的基礎正不斷趨於扎實。

此外，廣州市委、市政府19日召開全市高質量發展大會，社會各界代表就「二次創業」再出發、「再造一個新廣州」紛紛表態。會議透露，今年廣州市計畫推進城市更新項目494個，完成固定資產投資1800億元人民幣，籌建配售型保障性住房1萬套、保障性租賃住房10萬套。

中新社報導，廣州市住房和城鄉建設局局長王宏偉表示，今年廣州將推動149個城中村改造項目取得突破性進展。此外，還將推進522個老舊小區改造項目。

王宏偉表示，廣州將持續推動房地產業轉型發展，構建房地產發展新模式，全年將籌建配售型保障性住房1萬套、保障性租賃住房10萬套。

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