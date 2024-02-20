鴻海50周年晚宴 傳庫克抵台力挺

市場傳出，蘋果執行長庫克20日赴台參加鴻海50周年晚宴。（路透）

鴻海 20日舉行50周年晚宴，創辦人郭台銘 出席之餘，大客戶蘋果也有高層到場致賀，市場傳出蘋果執行長庫克 可能親自赴台，若傳言成真，不僅凸顯郭台銘與庫克的好交情，也透露蘋果力挺第一大供應商鴻海的決心，並且是多年來庫克罕見在台灣現身。

鴻海50周年晚宴20日在台北文華東方酒店舉行。據了解，晚宴採邀請制，媒體也必須獲得邀請函，完成報名才能參與，並在晚宴之前訪問鴻海董事長劉揚偉，訪問結束之後，就是閉門晚宴，可以說是戒備森嚴。

據悉，蘋果有高層出席鴻海50周年晚宴，市場傳出庫克親自赴台，惟鴻海19日未對此回應。

劉揚偉則在19日出席「鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽」賽前記者會後暗示：「50周年晚宴一定會有神秘嘉賓，也一定會有國際重要合作夥伴到場。」

至於是哪些大咖出席？劉揚偉特別賣關子，強調「晚宴當天就會知道」，僅透露有客戶，也有供應商和合作夥伴，還有一些在全球各地政府駐台灣的代表。至於貴賓參與的方式，是本人到場或透過視訊，劉揚偉則說：「兩者都有。」

蘋果和鴻海已有長年夥伴關係，但庫克檯面上甚少在台灣出現。目前僅知郭台銘與夫人曾馨瑩2008年結婚時，庫克曾特別到台灣參加喜宴，凸顯郭台銘與庫克兩人的好交情。

另外，2019年郭台銘宣布投入2020總統大選時，外傳當時庫克立即致電關切，當時郭台銘表示，未來若是他當上中華民國總統，將邀請庫克赴台，協助台灣科技發展。

蘋果在台灣供應鏈甚多，但目前尚無台廠能請到庫克到台灣參加公司活動。2017年10月台積電30周年慶，外傳庫克原本要到台灣，後來因有要事不克出席台積電30周年慶盛會，改由蘋果營運長威廉斯赴台。

不過，台積電去年12月舉行亞利桑納州新廠移機典禮時，庫克為座上賓，他當時並宣布蘋果將採購台積電在美國生產的晶片，成為亞利桑納州新廠的首批客戶之一。

這幾年來許多重量級CEO都在兩岸穿梭，包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，以及英特爾執行長基辛格等，唯獨庫克頻頻到訪中國大陸，不僅拜訪北京官方與供應商立訊，甚至視察蘋果在當地的門市，庫克也曾現身成都，當時引起一陣騷動。