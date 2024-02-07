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鴻海擴iPhone產能 印度砸1.44億美元建廠

記者吳凱中／綜合報導
鴻海集團公告印度子公司投資印度120億盧比，以自地委建廠房持續擴張產能。（美聯社資料照片）
鴻海集團公告印度子公司投資印度120億盧比，以自地委建廠房持續擴張產能。（美聯社資料照片）

鴻海集團持續擴張印度產能，6日公告印度子公司投資120億印度盧比（約1.44億美元），以自地委建廠房，取得之目的主要為營運需求。外界推測，鴻海本次擴廠主要是為擴充iPhone產能。

鴻海昨日代子公司Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited公告以自地委建廠房，預計投入120億印度盧比。外界推測，鴻海本次擴增廠房，應是為了擴增iPhone產能，或是為了零組件等ICT產品線布局。

鴻海去年11月下旬曾公告，印度子公司FoxconnHon Hai Technology India Mega Development PrivateLimited在印度自地委建廠房，參與投入1282.1億印度盧比。

鴻海積極布局印度，今年1月宣布印度子公司投資3720萬美元，與HCL集團在印度攜手設立專業封測代工廠，去年12月底在印度設立子公司Foxconn Precision Engineering，聚焦基礎工程和人才培育等項目。

鴻海董事長劉揚偉日前指出，區域製造是個趨勢，鴻海集團在這一塊布局也走得滿穩健，除了印度外，在越南、美墨、歐洲等都有產能規畫，會陸續開出。

鴻海集團持續全球布局，近年單以新增產能來看，鴻海在越南、印度及墨西哥市場投入最為積極，外界預期，長期來看，鴻海在印度的產能將僅次於中國。主要仍以iPhone組裝為主。

分析師先前指出，2023年印度生產的iPhone在全球占比將達12~14%，估2024年比重會增至20~25%。蘋果愈來愈看重印度市場，計畫2024年下半年，在印度展開標準版iPhone 17的NPI，是首次在中國以外的地區研發新款iPhone，選擇標準版iPhone設計開發難度較低，可以降低風險。

目前在印度生產的iPhone產品，近八成為鴻海集團代工。印度經濟時報先前報導，鴻海位於印度泰米爾納德邦的工廠，2023年第4季生產iPhone 15 Plus機型，目前已經生產標準版iPhone 15。

印度 鴻海 iPhone

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