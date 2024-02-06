台積2023年市值 跳增1181億美元

台股5日封關，台積電金2023年期間股價上漲台幣143元，市值大增台幣3.71兆元。（路透）

金兔年(2023年)在5日封關，台股 權值王台積電 金兔年期間股價上漲143元台幣，市值大增3.71兆元（台幣，下同，約1181億美元），加上台積電去年一共配發11.5元現金股利，若股民兔年一開始就持有台積電股票、抱好抱滿一整年，一張可賺進15.45萬元，讓台積電股民能安穩過好年，迎接金龍年到來。

回顧金兔年的半導體產業歷經消費性市場、工業、伺服器及車用等相關市場接續進入庫存調整，台股電子股股價接連受到衝擊，台積電股價卻緩步呈現逆勢上漲態勢。

台積電虎年封關日（2023年的1月17日）收盤價為503元，但兔年開市第一天，台積電就迎來好消息，受惠於美國擴大半導體設備輸往中國禁令，市場預期台積電在先進製程的獨霸地位更加穩固，股價當日就高漲近8%，之後台積電股價就開始穩步攀升。

在兔年封關前兩周，台積電捎來今年美元營收可望繳出年成長超過兩成的喜訊，隔日股價一口氣再度衝破600元大關，是睽違近兩年來，台積電股價再度突破600元關卡。

台積電5日股價亦表現亮眼，收盤上漲11元、收646元，股價維持波段高點價位。統計台積電5日收盤市值高達16.75兆元，與台股市值第二名的聯發科差距近15兆元，穩坐台股市值霸主之外，在金兔年市值大增3.71兆元。

外資5日大舉買超台積電1.09萬張，連三買，是助攻台積電金兔年收盤亮麗封關的最大助力，外資總持股比重也衝上波段高點73.93%。

累計台積電在金兔年股價一共上漲143元，等同台積電股東若從虎年封關日買進股票，金兔年整年就可享受14.3萬元的股票利差，加上台積電全年現金股利11.5元，一張持股可望有15.45萬元的獲利表現，能安穩過好年並迎接金龍年到來。

法人指出，台積電技術領先，先進製程訂單熱轉，是AI 、高速運算（HPC）浪潮下的最大贏家。台積電規畫，2奈米將在2025年量產，業界傳出2奈米首批產能已先後獲得蘋果、英特爾等客戶爭搶，促使台積電規畫寶山四期與高雄既有規畫外的第三期擴充，因應客戶群龐大需求，惟相關傳言尚未獲得台積電證實。