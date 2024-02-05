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A股34家房企預告去年虧損 央企、國企占比逐步提高

記者黃雅慧／綜合報導
分析認為，中國房企虧損將成為當下常態。（中新社資料照片）
分析認為，中國房企虧損將成為當下常態。（中新社資料照片）

中房報報導，截至2月1日，A股87家上市房企中已有54家發布2023年業績預告，其中，高達34家房企預估將出現虧損，總虧損金額約486億元至730億元（人民幣，下同，約68.23億至102.49億美元）。分析認為，中國房企虧損將成為當下常態。

Wind數據顯示，在已發布業績預告的54家房企中，有八家房企雖然獲利，但獲利水平下滑，淨利潤年跌幅均在50%上；49家房企業績出現年增率下降。

34家預告2023年虧損的企業中，包括綠地控股、中交地產、京投發展、冠城大通等在內的十餘家房企為近年來首次虧損。此外，中南建設、首開股份、華僑城、華夏幸福、金地等企業也發布盈利預警公告。在這些虧損企業中，央企、國企所占比率在逐步提高。

「主要還是銷售市場不景氣。」報導引述長三角某上市房企區域營銷總經理表示，不少房企都進行大額計提減值，而減值背後，最大的壓力還是源於市場。

對於房企出現虧損，中指研究院企業研究總監劉水分析原因有二：一方面地價房價比上行趨勢加劇，資產減值損失對當期利潤水平造成顯著影響；另一方面2023年市場仍在探底中，售價回升為時尚早。

而房企盈利要好轉，最終還是得看銷售，但今年1月房屋銷售仍在低位運行。中指院監測數據顯示，1月重點100城新房銷售面積年減13%，絕對規模處在2016年以來的同期低位，整體市場表現較弱，調整壓力仍在。

中指研究院分析師郭昕昱總結分析，短期核心一二線城市有望繼續優化需求端政策，因為廣州、上海等城市政策落地時間較短，政策效果尚未體現在交易數據中，預計春節假期後市場活躍度或有回升，部分城市仍有機會迎「小陽春」行情。

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