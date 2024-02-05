中國汽車製造商吉利發射衛星 攻自駕導航

中國汽車製造商吉利控股日前表示，該公司透過長征二號丙運載火箭已發射11顆低軌道衛星，這是該公司的第二次發射，目的在擴大為自動駕駛汽車提供更準確導航的能力。

路透報導，吉利預計到2025年將有72顆衛星進入軌道，並再往後增加168顆衛星，最終的計畫是擁有240顆衛星，實現全球公分級高精準定位服務。

此次為吉利第二次發射衛星，第一次發射是在2022年6月，而此次發射任務是由四川省西昌衛星發射中心執行。

新華社報導，長征二號丙3日再度完成發射任務，將吉利星座02組衛星送入預定軌道，這也是西昌發射場執行的第200次發射任務，從0到200僅用40年，創下新紀錄。

吉利表示，增加衛星數量主要目的是讓旗下車輛能有更準確定位，並且能使車輛有更好的自動駕駛能力。另一方面，也能提供更多應用服務，例如讓旗下星紀魅族的手機產品能以衛星連接網路。該公司提到，這些衛星具有人工智慧遙感功能，可提供一到五公尺清晰的高解析度遙感成像。

中國衛星網路向來由軍方主導，不過從2014年開始允許私人投資航太 工業。之後一些得到地方政府支持的商業公司紛紛湧入該領域，其中大多數專注於製造衛星，其餘的則試圖建造小型運載火箭，包括可重複使用的火箭。

在最新的2021到2025年五年計畫中，北京呼籲建立一個用於通訊、遙感和導航的綜合衛星網路。根據官方通報，中國在太空 部署400多顆衛星，其中包括商業衛星。

除吉利之外，中國3日上午也發射了「捷龍三號」火箭，載運九顆衛星升空，人民日報以「一箭九星」來形容此次的成功發射。根據中國官方時間表，「捷龍三號」預計將在今年執行五次以上發射任務。