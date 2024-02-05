我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狂風暴雨 舊金山1300多戶斷電 多處道路樹倒受阻

花天價酬勞請來港、梅西卻沒上場 霍啟剛要求球隊道歉

中國汽車製造商吉利發射衛星 攻自駕導航

記者林宸誼／綜合報導

中國汽車製造商吉利控股日前表示，該公司透過長征二號丙運載火箭已發射11顆低軌道衛星，這是該公司的第二次發射，目的在擴大為自動駕駛汽車提供更準確導航的能力。

路透報導，吉利預計到2025年將有72顆衛星進入軌道，並再往後增加168顆衛星，最終的計畫是擁有240顆衛星，實現全球公分級高精準定位服務。

此次為吉利第二次發射衛星，第一次發射是在2022年6月，而此次發射任務是由四川省西昌衛星發射中心執行。

新華社報導，長征二號丙3日再度完成發射任務，將吉利星座02組衛星送入預定軌道，這也是西昌發射場執行的第200次發射任務，從0到200僅用40年，創下新紀錄。

吉利表示，增加衛星數量主要目的是讓旗下車輛能有更準確定位，並且能使車輛有更好的自動駕駛能力。另一方面，也能提供更多應用服務，例如讓旗下星紀魅族的手機產品能以衛星連接網路。該公司提到，這些衛星具有人工智慧遙感功能，可提供一到五公尺清晰的高解析度遙感成像。

中國衛星網路向來由軍方主導，不過從2014年開始允許私人投資航太工業。之後一些得到地方政府支持的商業公司紛紛湧入該領域，其中大多數專注於製造衛星，其餘的則試圖建造小型運載火箭，包括可重複使用的火箭。

在最新的2021到2025年五年計畫中，北京呼籲建立一個用於通訊、遙感和導航的綜合衛星網路。根據官方通報，中國在太空部署400多顆衛星，其中包括商業衛星。

除吉利之外，中國3日上午也發射了「捷龍三號」火箭，載運九顆衛星升空，人民日報以「一箭九星」來形容此次的成功發射。根據中國官方時間表，「捷龍三號」預計將在今年執行五次以上發射任務。

太空 投資 航太

上一則

鮑爾對降息再澆冷水 美債投資人有人動搖、有人逢低搶進

下一則

巴隆：美股漲勢兩支柱弱化

延伸閱讀

中國3小時發射20顆衛星 長二丙1箭11星

中國3小時發射20顆衛星 長二丙1箭11星
中國3小時發20顆衛星 引國家警報的長征二號丙再出任務

中國3小時發20顆衛星 引國家警報的長征二號丙再出任務
伊朗再射3枚衛星 西方憂助發展彈道飛彈

伊朗再射3枚衛星 西方憂助發展彈道飛彈
伊朗再發射3枚衛星 西方憂助長發展彈道飛彈系統

伊朗再發射3枚衛星 西方憂助長發展彈道飛彈系統

熱門新聞

Nike控制運動鞋定價的能力正在逐步流失。（路透）

管不住…零售商大砍Nike鞋售價

2024-02-03 01:00
市場樂觀認為，聯準會降息將推動新興國家債市上漲。圖為巴西里約熱內盧的外幣兌換店。（路透）

30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

2024-01-28 20:17
每當企業發布裁員消息，都讓人不禁想問，為何企業主管不自己減薪？ 路透

高階主管們何不自動減薪換取免裁員？微軟前人資主管這麼說

2024-02-01 12:53
基因檢測公司「23與我」曾大出鋒頭。(路透)

這公司曾是歐普拉最愛、市值60億 為何股價跌到0.74元？

2024-01-31 12:17
歐洲中央銀行總裁拉加德（Christine Lagarde）也加入批評經濟學家的陣營。（美聯社）

經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」

2024-02-04 13:46
金價不僅反映工業需求，也反映投資人對經濟和地緣政治風險的觀感。（路透）

研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%

2024-02-03 06:08

超人氣

更多 >
現世報？女星丈夫出車禍慘死 小三沒穿內褲卡在他胯下

現世報？女星丈夫出車禍慘死 小三沒穿內褲卡在他胯下
經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」

經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」
AI巨頭之一美超微股價飆漲 CEO梁見後現身引發熱潮

AI巨頭之一美超微股價飆漲 CEO梁見後現身引發熱潮
笑氣盛行 華生壓力大吸食過量亡 父母都不知道

笑氣盛行 華生壓力大吸食過量亡 父母都不知道
蒙市華女失蹤案 目擊者收死亡威脅

蒙市華女失蹤案 目擊者收死亡威脅