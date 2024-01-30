外資圈預測：台股今年上看萬九

瑞銀29日表示，台股 今年可望延續去年的強勁漲勢，樂觀情境上看1萬9920點，居外資圈第二高。瑞銀建議，如果指數有拉回，投資 人可以逢低買進。看好族群包括成長股與景氣循環股，高殖利率 股也有機會，但殖利率要4%以上才有吸引力。

目前外資圈看台股今年目標指數，最高的是摩根史坦利證券，樂觀情境下上看2萬點；第二為瑞銀，樂觀情境下上看1萬9920點；第三則為高盛，年底前上看1萬9000點。內資則以凱基投顧最高，也是2萬點，其次是第一金投顧的1萬9500點。

瑞銀昨天舉行「2024全球經濟暨台灣產業趨勢」記者會，該公司台灣證券策略分析師暨非科技產業分析師陳玟瑾指出，台股有65至70%市值在製造業，因此受到存貨周期很大的影響。從過去存貨周期經驗來看，低檔復甦後，可以連漲兩、三年。例如，在2018年存貨高峰時，台股股價來到低點，之後隨著存貨去化，台股連漲三年。

此外，台股今年企業獲利每股稅後純益（EPS）可望成長19%，但上半年可能較沒有信心，下半年再修正回來。預估台股加權指數年底為1萬8450點，全年最低可能落在1萬6450點，樂觀情境上看1萬9920點，這是根據瑞銀對台股的整體獲利來推算。如果全球經濟優於預期，有利於台股獲利，加權指數會往區間上緣走。

陳玟瑾認為，就族群來看，今年成長股及景氣循環股表現可望最好，高殖利率股也有機會，但現金股息殖利率要有4%以上才有吸引力，不用考慮殖利率3%的標的。

電子股中，看好先進製程半導體、記憶體、後端封測、人工智慧（AI）周邊應用等；傳產股中則較看好服裝製造業；在高殖利率股方面，看好電信股、壽險股等。

瑞銀投資銀行研究部亞洲和中國經濟師鄧維慎認為，今年全球經濟成長將減緩，但台灣則可望優於去年，今年國內生產毛額（GDP）成長率可望超過3%。

此外，台灣已從之前出口下滑、通貨膨脹、及利率上揚的疫情衝擊環境中，回到較友好的環境。美國聯準會（Fed）如果降息，台灣的貨幣政策預期也有調整空間，但當然也要參考經濟數據等各種因素。