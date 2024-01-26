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台積電帶頭衝 台股暌違2年站萬八

記者盧宏奇／台北報導

隨著外資持續大買，台股25日在台積電大漲領軍下，加權指數開高走高收在18002點，暌違近兩年再度站上萬八，並寫下上市櫃市值衝高至63.14兆元改寫史上次高等四大驚奇。

外資在台積電18日法說會當日提前進場押寶，已連六買、累計買超19.3萬張台積電，達1207億元台幣(約38億美元)，大幅扭轉先前於2日至17日等12個交易日大砍1517.6億元台幣(48億美元)態勢。

艾司摩爾（ASML）財報及展望報喜，台股同歡，昨日量價齊揚寫下四大驚奇，第一是台股昨日在晶圓雙雄、聯發科、鴻海、日月光投控等電子權值股助攻下，開高走高收在當日相對高點，終場上漲126點，收18002點，是睽違23個月、即2022年2月24日以來，再度見到收盤站上18000點以上。

其次，集中市場、櫃買市場單日合計市值增加3,923億元至63.14兆元(台幣，下同)，僅次於2022年元月4日的63.19兆元，是史上第二高，只要再往上推升535億元，即可登上冠軍寶座。

第三，上市電子類股指數漲10.22點，漲幅1.12%，收在919.29點，領先金融、傳產類股指數，越過2022年元月5日盤中的911.55點前波高點，改寫歷史新高水準，主因包括台積電，以及聯發科、廣達等人工智慧（AI）概念股本波強勢上揚。

第四，台積電反應法說利多，股價19日跳空大漲6.4%，經盤整三日後，25日再度大漲15元，漲幅達2.3%，收在642元，收盤改寫2022年2月18日以來高點，單日市值增加3,889億元，回升至16.6兆元。

台股25日成交量略增至3051億元，電子股占大盤成交比重77.7%，除半導體權值股走強外，嘉澤漲至1010元後未能力守1000元，加上川湖殺低3.9%收999元，千金股由盤中一度見到12檔，收盤縮水至九檔。

三大法人25日買超279.7億元，其中，外資加碼280.4億元，連五買；投信賣超7.5億元，連三賣；自營商反手回補6.6億元；八大公股券商由買轉賣43.4億元，為往後低檔護盤儲備銀彈。

大型投顧認為，近期科技大廠紛紛釋出復甦訊號，逆轉元月初台股頹勢，下周市場將聚焦AI產業展望，及美聯準會利率決策會議；技術面來看，大盤創下兩年新高，短多格局不變，月線走平翻揚，多方支撐力道有望轉強。

台積電 台股 AI

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