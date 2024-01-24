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馬雲、蔡崇信增持阿里巴巴股票 激勵股價大漲

記者林宸誼／綜合報導
阿里巴巴創辦人馬。（路透）
阿里巴巴創辦人馬。（路透）

回應前段時間拋售阿里巴巴股票的傳言，去年第4季，蔡崇信家族基金增持了價值1.5億美元的阿里股票，阿里巴巴創辦人馬雲購買了價值5000萬美元的阿里股票。馬雲、阿里巴巴董事會主席蔡崇信雙雙增持阿里股票，阿里巴巴23日美股盤前一度拉漲7%。

紐約時報報導，23日的一份證券備案文件證實，蔡崇信在去年第4季透過其Blue Pool Management家族投資工具購買了價值約1.51億美元的阿里巴巴在美國上市的股票。

分析人士指出，創始人大幅增持，體現了對阿里未來發展、對管理團隊及戰略方向充滿信心。

美國證券交易所去年11月，掛出馬雲家族信託披露的一份長期股權計畫申請，該申請設定在若干前置條件下可以選擇是否出售阿里巴巴股票。這被外界理解成馬雲馬上要拋售阿里巴巴股票。

去年11月16日，阿里巴巴美股股價以大跌9.14%收場；11月17日港股股價開低走低，跌幅接近10%。港美兩市市值均蒸發人民幣千億元以上。

針對有傳言馬雲拋售巨額阿里股票，阿里巴巴集團合夥人、首席人才官蔣芳在去年11月22日阿里巴巴內網發帖稱，「馬雲一股都沒有出售」；蔡崇信也跟帖表示「我們只要以開放的心態，創新的思維，就有機會再創一個與眾不同的阿里。」

馬雲 證券 美股

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