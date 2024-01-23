我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州補貼首購族買房 改採抽籤模式 4月抽獎

川普挑副手大戲宛如實境秀 拉馬斯瓦米、諾姆最被看好

寧德進軍歐美 採輕資產模式

記者黃雅慧／綜合報導

寧德時代董事長曾毓群近日在世界經濟論壇上表示，寧德時代將在歐美地區推廣與福特的合作模式，也就是寧德以技術授權方式在當地生產動力電池。

外界分析，在美國法規與政治上不確定因素下，中國電池企業以「輕資產」形式進入當地會是一種折衷方式。

界面新聞報導，曾毓群指出，寧德時代與福特汽車建立了一種很好的合作方式，寧德時代採用技術授權的服務模式，幫助福特汽車建造自己的電池工廠。

「我們還將為歐洲、美國的許多汽車生產商甚至電池製造商提供類似的服務模式，幫助它們迅速啟動電池生產基地並成為全球一流的工廠，以應對氣候變化，這是我們的目標。」曾毓群說。

寧德時代與福特汽車在去年2月對外宣布合作，福特汽車將在美國密西根州建設一座電池工廠，且擁有工廠所有權，寧德時代則提供籌建和運營服務，同時就電池專利技術進行授權。該工廠將生產磷酸鐵鋰電池，為福特汽車在美國製造的部分汽車車型提供配套電池。

美國政府「通膨削減法案」在去年生效，該法案鼓勵鋰電池產業鏈落戶美國，對於使用「美國製造」動力電池的電動車，給予每輛車最高7500美元的稅收抵免，但對動力電池中的關鍵礦物、組件等來源有嚴格標準。

電動車 密西根州

上一則

華為攜手東風 合攻智慧出行

下一則

鎳價年跌40% 礦場紛停業

延伸閱讀

中國去年大舉採購400億美元晶片設備 應對美國禁令

中國去年大舉採購400億美元晶片設備 應對美國禁令
美將禁國防部採購中企電池 專家：藉國安之名打壓中國

美將禁國防部採購中企電池 專家：藉國安之名打壓中國
日本月球探測器已取得著陸數據 並傳回地球

日本月球探測器已取得著陸數據 並傳回地球
罷工後 汽車製造業 提升機器人製程取代人力

罷工後 汽車製造業 提升機器人製程取代人力

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

中國經濟麻煩大 克魯曼：恐禍延全球 勿幸災樂禍

2024-01-19 08:53
巴菲特對花旗執行長范潔恩說，應繼續推動整頓措施。美聯社

花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停

2024-01-20 11:04
保險公司Travelers獲利優於預期，股價上漲6.72%。美聯社

史指創歷史新高 確定進入牛市

2024-01-19 16:50
鴻海集團旗下半導體設備大廠京鼎遭駭客入侵，駭客直接挾持京鼎公司網站，昭告天下京鼎內部資料被竊。圖／擷取自京鼎網站

駭客最愛這些公司 不只盜資料…專家：最狠是一魚四吃

2024-01-16 17:23
中國回頭買美債令華爾街感到意外。(路透)

中國為何回頭買美債？

2024-01-22 14:21
市場預估聯準會3月降息的機率只剩下50%左右。(路透)

Fed鐵定在3月降息？市場改估機率有如丟銅板

2024-01-17 22:00

超人氣

更多 >
數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看
清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力
谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手
好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了

好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了
深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警

深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警