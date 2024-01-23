寧德進軍歐美 採輕資產模式

寧德時代董事長曾毓群近日在世界經濟論壇上表示，寧德時代將在歐美地區推廣與福特的合作模式，也就是寧德以技術授權方式在當地生產動力電池。

外界分析，在美國法規與政治上不確定因素下，中國電池企業以「輕資產」形式進入當地會是一種折衷方式。

界面新聞報導，曾毓群指出，寧德時代與福特汽車建立了一種很好的合作方式，寧德時代採用技術授權的服務模式，幫助福特汽車建造自己的電池工廠。

「我們還將為歐洲、美國的許多汽車生產商甚至電池製造商提供類似的服務模式，幫助它們迅速啟動電池生產基地並成為全球一流的工廠，以應對氣候變化，這是我們的目標。」曾毓群說。

寧德時代與福特汽車在去年2月對外宣布合作，福特汽車將在美國密西根州 建設一座電池工廠，且擁有工廠所有權，寧德時代則提供籌建和運營服務，同時就電池專利技術進行授權。該工廠將生產磷酸鐵鋰電池，為福特汽車在美國製造的部分汽車車型提供配套電池。

美國政府「通膨削減法案」在去年生效，該法案鼓勵鋰電池產業鏈落戶美國，對於使用「美國製造」動力電池的電動車 ，給予每輛車最高7500美元的稅收抵免，但對動力電池中的關鍵礦物、組件等來源有嚴格標準。