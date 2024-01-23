中沙古雷乙烯計畫 拚後年完工

中沙古雷乙烯計畫預計總投資人民幣448億元，2026年完工。（取材自微博）

歷時兩年之久，中沙古雷乙烯計畫近期達成最終投資 決策。沙烏地阿拉伯 基礎工業公司（SABIC）22日宣布，該公司已就位於福建省的SABIC福建石化綜合體（簡稱中沙古雷乙烯計畫）作出最終投資決策（FID），預計總投資448億元人民幣（約62.6億美元），2026年完工。

綜合中新社、界面新聞報導，中沙古雷乙烯計畫由SABIC和福建省能源石化集團有限責任公司（簡稱福建能化）合資建設，是福建省迄今為止一次性投資最大的中外合資項目，同時也是SABIC目前在大陸投資的核心措施之一。

報導指出，該計畫營運主體為福建中沙石化有限公司，是由SABIC全資子公司沙烏地阿拉伯工業投資公司控股，持股比率為51%，福建能化子公司福建福化古雷石油 化工有限公司持有剩餘49%的股權。

該綜合體項目包括一套混合進料的乙烯蒸汽裂解裝置，預估乙烯年產能最高可達180萬噸，以及系列下游生產裝置，包括乙二醇、聚乙烯、聚丙烯、聚碳酸酯和其他生產裝置，計畫2026年建成。

該產品將主要應用於電子電氣、人工智慧、智慧型手機、通訊等領域。

SABIC執行長阿蔔杜拉哈曼·阿爾-法季表示，達成最終投資決策，象徵著SABIC福建石化綜合體和SABIC在華業務成長迎來又一個重要里程碑，透過該項目，其有望實現原料來源更多樣化、在亞洲建立石化基地並生產多種產品的目標。

公開資料顯示，SABIC和大陸企業已多有合作。目前SABIC在大中華區17個城市展開運營，除在上海擁有一座研發中心外，還在廣州設有大中華區客戶服務中心，在上海、廣州和重慶建有三家工廠，業務範圍遍及全大陸。

據了解，2021年8月，該計畫合資雙方正式簽署合資合約，當時預計將於2026年完工。2022年6月，福建省發改委批複核准中沙古雷乙烯計畫。2023年9月，中沙（天津）石化有限公司新建的聚碳酸酯工廠投入商業運作。