超越沙國 俄羅斯成中國最大原油來源國

中國海關總署近日發布數據顯示，2023年全國自俄羅斯 進口原油1.07億噸，相當於每日214萬桶，年增幅達到24%，俄羅斯並一舉超越沙烏地阿拉伯 ，成為中國第一大原油進口來源國。

財新網報導，此前四年，沙烏地阿拉伯一直是中國原油進口第一大來源國。2023年中國自沙烏地阿拉伯進口原油量為8595.9萬噸，微降1.7%。沙烏地阿拉伯也從第一大進口來源國降為第二。除了2023年1月和4月，俄羅斯在單月進口量中均超過了沙烏地阿拉伯。

隨著疫情限制解除後燃料需求反彈，中國去年增加原油庫存，進口量打破2020年創下的年度紀錄。2023年中國石油 進口量較2022年猛增11%，達到每日1128萬桶，超過2020年創下的每日1081萬桶紀錄，當時北京利用油價下跌機會儲存大量廉價原油。

後疫情時代國內旅行的增加推動了去年中國石油進口的增加。而俄烏衝突後，受到制裁的俄羅斯石油對外打折銷售，不僅低於沙烏地阿拉伯原油價格，也低於中國原油進口的平均單價。

財新網報導指出，2023年中國自俄羅斯的進口原油單價為566.64美元/噸（約合77.3美元/桶），年減16.6%；中國整體原油進口平均單價598.4美元/噸（約合81.64美元/桶），沙烏地阿拉伯原油進口單價則為626.86美元/噸（約合85.5美元/桶）。

此外，2023年俄羅斯向中國出口800萬噸液化天然氣，年增23%。俄羅斯為中國第三大液化天然氣供應國。