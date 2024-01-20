中國網路零售額年增11% 奢侈品消費恢復成長

中國2023年演唱會線上銷售額成長40.9倍。圖為TFBOYS去年8月6日在西安舉辦十周年演唱會，直接帶動當地4.16億元人民幣的旅遊收入。(取材自上觀新聞)

中國商務部 發布最新數據顯示，2023年全年中國網路零售額達人民幣15.42兆元（約2兆美元），年增11%，連續11年成為全球第一大網路零售市場。分析原因，包含疫後旅遊、演唱會市場復甦，線上旅遊銷售額成長237.5%；線上文娛銷售額成長102.2%，其中演唱會線上銷售額成長幅度達40.9倍。

中國商務部電子商務司負責人表示，去年商務部大力推動電子商務，在恢復和擴大消費、促進數實融合、深化國際合作中發揮重要作用。

根據發布，去年擴大消費新動能更強勁。除了連續11年成為全球第一大網路零售市場、實體商品網路零售占社會消費品零售銷售的比重增至27.6%歷史新高，綠色、健康、智慧、「國潮」商品備受青睞，國產品牌銷售額占重點監測品牌比重超過65%。

該負責人表示，去年服務消費新熱點更加多元。線上旅遊、線上文娛及線上餐飲銷售合計對網路零售成長貢獻率23.5%，拉動網路零售成長2.6個百分點。其中線上旅遊銷售額成長237.5%，哈爾濱冰雪季、貴州「村超」等旅遊亮點紛呈；線上文娛銷售額成長102.2%，其中演唱會線上銷售額成長40.9倍；線上餐飲銷售額成長29.1%，占餐飲消費總額比重進一步提高到22.2%。

此外，據高端品牌研究機構上海要客研究院發布的「中國奢侈品報告」顯示，中國人奢侈品消費於去年恢復成長，達到人民幣1.04兆元，年增9%，重新站上人民幣兆元規模，並回到2019年水準，占全球奢侈品消費比重約38%。

澎湃新聞報導，要客研究院院長周婷表示，國際奢侈品產業正在重塑國際財富格局，中國消費者依然是全球奢侈品市場的最重要力量。報告預測，今年中國境內奢侈品市場成長率預計將在12%左右，將略等於全球奢侈品產業成長速度，中國消費者奢侈品消費外流狀態將進一步遏制。未來幾年，中國境內奢侈品市場占中國人奢侈品消費的比重，將進入60%~65%的常態化區間。